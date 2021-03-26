 

Байден собрался объединить усилия с Евросоветом в работе по РФ и Китаю

26.03.2021, 5:22, Новости дня
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Президент США Джо Байден сообщил Европейскому совету, что намерен совместно работать по РФ и КНР, а также ряду других региональных тем, сообщил Белый дом по итогам сессии Евросовета, в которой участвовал американский лидер.

В сообщении Белого дома указывается, что Байден «выразил желание работать вместе по общим интересам внешней политики, включая Китай и Россию», передает РИА «Новости».

Он также отметил необходимость «продолжать общение США и ЕС по Турции, Южному Кавказу, Восточной Европе и Западным Балканам».

Кроме того, обсуждались пандемия коронавируса, угроза изменения климата и экономические связи.

Ранее Байден заявил о намерении совместно с союзниками привлекать Китай к «ответственности», а также обеспокоился связями Турции с Россией.



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