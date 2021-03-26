 

Центр Хруничева начал изготовление серийных ракет «Ангара-А5» для Минобороны

26.03.2021, 5:22, Новости дня
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Центр Хруничева (предприятие Роскосмоса) начал изготовление первых серийных ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5» по заказу Минобороны России, следует из материалов госзакупок.

В материалах о заказах различных комплектующих (алюминиевые прутки и трубы). При этом финансирование договоров «осуществляется в рамках выполнения государственного контракта… от 21 мая 2020 года на изготовление ракет-носителей «Ангара-А5»… (с заводскими номерами) 71757-71760 для нужд Минобороны», передает РИА «Новости».

В июне 2020 года источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что Центр Хруничева и Минобороны подписали контракт на производство первых четырех серийных ракет «Ангара-А5».

В декабре генеральный директор предприятия Алексей Варочко сообщал, что ракеты будут поставлены военным в 2022-2024 годах.

Центр Хруничева по контракту с военными должен изготовить шесть ракет «Ангара-А5» для летных испытаний. Две из них уже улетели в 2014 и 2020 годах с макетами космических аппаратов. Третий пуск «Ангары-А5» также с макетом намечается в третьем квартале 2021 года.

«Ангара» – это семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, в которое входят легкие носители «Ангара-1.2», средние – «Ангара-А3», тяжелые – «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности – «Ангара-А5В».

Ранее сообщалось, что Минобороны поставило задачу запустить третью тяжелую «Ангару» со спутником.



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