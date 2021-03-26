«Одна нога у него практически не действует»

Адвокаты Навального сообщили об ухудшении состояния здоровья политика.

Адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев встретились с Алексеем Навальным в ИК-2 в Покрове. Михайлова сообщила корреспонденту телеканала «Дождь», что у политика четыре недели назад начались проблемы со здоровьем, но он запрещал об этом рассказывать.

«Он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге. Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле», — сказала Михайлова.

По ее словам, Навальному сделали МРТ, но не сказали диагноз.

Навальный через адвокатов подал два заявления. В одном он рассказал, что еще во время нахождения в СИЗО 25 февраля обратился к руководству учреждения с просьбой позволить приглашенному специалисту Первого МГМУ имени И.М. Сеченова провести медицинский осмотр в связи с наличием у политика острой боли в спине. Руководство СИЗО-3 в обращении отказало.

Прибыв в ИК-2, заявляет Навальный, он ежедневно обращался за медицинской помощью и требовал допуск специалиста, но получал отказы. 19 марта политика осмотрел невролог, который сказал, что диагноз укажет в медицинской карте.

«Мой диагноз мне до сих пор неизвестен, а лечение, назначенное специалистом, заключается в том, что мне дают 2 таблетки "Ибупрофена" в день, а также мазь "Ибупрофен"», — отметил Навальный.

Политик потребовал позволить провести обследование приглашенным специалистом в соответствии с п. 125 Приказа Министерства юстиции РФ, согласно которому «осужденные имею право на оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, а также на приглашение для проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций». Помимо этого, Навальный потребовал дать ему возможность проходить рекомендованное специалистом лечение, а также провести проверку фактов систематического отказа в медицинской помощи.

Во втором заявлении Навальный потребовал обеспечить его гарантированным законодательством восьмичасовым сном, объяснив, что в течение ночи к нему каждый час подходит сотрудник УФСИН с проверкой из-за того, что политика поставили на профилактический учет как «склонного к совершению побега».

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Ранее пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что врачи ИК-2 оценили состояние здоровья Навального как стабильное, удовлетворительное.

Накануне адвокаты Михайлова и Кобзев рассказали, что политик жаловался на сильные боли в спине.

При этом администрация колонии отказалась пускать адвокатов к подзащитному в назначенный день.

ОБНОВЛЕНИЕ

Жена политика Юлия Навальная потребовала у президента Владимира Путина немедленно освободить Алексея Навального. «То, что происходит сейчас, — это личная месть и расправа над человеком, которая происходит у нас на глазах», — написала она в инстаграме.

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