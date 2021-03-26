 

Готовую еду начали доставлять еще 3 тысячи лет назад

26.03.2021, 4:52, Новости дня
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Историки из Австрии утверждают, что первые службы для доставки готовой еды появились еще в период бронзового века. По их словам, работники в шахтах и на рудниках получали готовый обед с доставкой на рабочее место три тысячи лет назад.

Точно установить этот факт удалось в процессе исследования, проведенного в Австрийской академии наук. Причем заказывали пищу на вынос не всегда работодатели. Сами сообщества горняков предпочитали не готовить обеды и завтраки, а получать их от третьих лиц.

Там, где люди занимались добычей медной руды, уже существовала узкая профессиональная специализация, утверждают ученые. Таким образом, они могли не отвлекаться от своего основного занятия и заработать больше. Ведь в древности процесс приготовления горячей пищи занимал очень много времени.



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