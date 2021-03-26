 

40 тысяч лет назад кенгуру могли лазать по деревьям

26.03.2021, 4:52, Новости дня
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Команда ученых из разных стран провела масштабное исследование, в процессе которого установила, что предки современных австралийских кенгуру могли лазать по деревьям и проводили на ветвях половину своей жизни.

Речь идет о животных, живших примерно 40 тысяч лет назад, уточняют ученые. Данный факт удалось установить по останкам кенгуру, обнаруженных палеонтологами.

Древний вид животных назвали Wallabia kitcheneri. Впервые представители науки узнали о его существовании 32 года назад, когда обнаружили останки черепа и зубов сумчатого. Разумеется, строение тела у него было несколько иное, чем у современных особей. Это подтвердили недавние находки почти полностью сохранившихся скелетов.   



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