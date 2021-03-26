Суд арестовал руководителя попавшей под лавину в Хибинах тургруппы

Ленинский суд Мурманска постановил арестовать на месяц руководителя туристической группы, в которой погибла девочка под снежной лавиной в Хибинах, сообщили в СУ СК.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 суток», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Накануне следователи задержали руководителя. По данным следствия, 22 марта подозреваемый возглавлял группу детей в возрасте от 12 до 15 лет, сопровождаемую членами петербургского турклуба. В результате похода группа туристов попала под обрушение снежного карниза на необорудованном маршруте в Мурманской области в пяти километрах от станции Имандра, на границе Мончегорского и Оленегорского районов Мурманской области, где проходят лыжные маршруты. При сходе лавины под ней оказалась девочка 2008 года рождения. Позже стало известно, что она скончалась.

Следствие считает, что перед выходом в многодневный лыжный поход с несовершеннолетними в труднодоступную местность не были учтены ее сложный рельеф, состояние и объем снежного покрова.