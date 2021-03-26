Курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой в три километра

Вулкан Эбеко на Курилах утром в пятницу выбросил столб пепла на 3,5 км, пепловый шлейф распространился на 5 км к северу от вулкана, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

В Северо-Курильске пеплопад не зарегистрирован, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет, передает РИА «Новости».

Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации – это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Напомним, регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс был зарегистрирован 31 августа 2018 года, тогда столб дыма взметнулся на высоту 6 км из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

Вулкан Эбеко высотой 1 тыс. 156 метров расположен на острове Парамушир в 7 км северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.

Ранее на Камчатке начался выброс вулканических бомб.