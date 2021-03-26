Яндекс, в кране нет воды!

Может ли Яндекс.Кью служить барометром антисемитских настроений.

«Быть или не быть?», «Кто виноват?», «Что делать?», «А судьи кто?», «А был ли мальчик?» — сколько их, подвешенных, неотвеченных и потому заклейменных риторическими? Вопросы бессмертны и неизменны, ответы множатся, сменяют и погоняют друг друга и «враг врага». От бумаги к трибуне — аграрный, квартирный, еврейский, женский и т.д. — частенько откатываясь к тому, что торжественно именуется «основным вопросом философии».

Поскольку пресс-конференция президента, который за страну в ответе, случается только раз в году, особую популярность приобретают специализированные «вопросительные» сервисы. Один из них Яндекс.Кью. За спрос денег не берут, а потому вопрошают тут без перерыва и по любому поводу. Каверзные, сакраментальные, животрепещущие, провокационные — здесь, как в Греции, все есть.

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Особенность Яндекс.Кью еще и в том, что здесь можно найти не ответ, но вопрос.

Вопрос, который никогда бы не пришел вам в голову, не зайди вы на этот сайт. Среди вопросов на засыпку, шутки ради и с подвохом есть и вопросы на злобу дня. Вот и автор этого текста во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, запертых в спецприемниках после зимних протестов, задавалась на этом сайте вопросом: «Можно ли считать акцию несанкционированной, если за участие в ней грозят санкциями?» Среди болезненных вопросов — про Крым, царя и отечество, а также «свободу, так и остающуюся призраком на этом континенте скорби» — есть и откровенно больные, причем водятся они в категории часто задаваемых.

Среди множества пунктов-тем, в которых задаются наводящие и доводящие вопросы, остановимся, накануне праздника Песах, на «пятом пункте». Так, например, сообщающая о себе, что она магистр философии, Дарья спрашивает: «Что будет, если прийти в еврейский музей с куском сала?» Не обходится и без традиционного: «Почему большинство олигархов Украины и РФ евреи, либо имеют еврейские корни?», но есть и расширенная версия вопроса: «Почему у многих миллиардеров и миллионеров в корнях есть еврейская кровь?» «Известно, что бабушка Гитлера имела еврейские корни, почему же он решился на уничтожение евреев?» — спрашивает бдительный пользователь, публикуя ложь в обертке «общеизвестного факта». Пока Роскомнадзор воюет с иноземным Twitter якобы за призывы детей к суициду, в родном Яндекс.Кью висит подлый вопрос, извращающий историю: «История крепости Масада для Израиля — пример стойкости и мужества еврейского народа. Но как трактовать добровольное (само)убийство детей? Это пример для подражания?»

«Ответы, которые вы получите, зависят от вопросов, которые вы зададите», — учил философ Томас Кун. Плюющиеся ядом раздора вопросы, как правило, от ботов или троллей, делают свое дело, цепляя и цепляясь к аудитории. Так, под вопросом «Почему Гитлер ненавидел еврейскую нацию?» читаем первый же, то есть самый популярный ответ от специалиста по «обычаям Руси» (так он себя именует): «Потому что это миф, выдуманный евреями…», далее следует набор типичных антисемитских стереотипов и клише. Яндекс.Кью — это «возможность делиться знаниями и бороться с мифами», сообщает сайт, оставляя возможность делиться знаниями о мифах. В эту лакуну с удовольствием ныряют разного рода ксенофобы, попутно обрызгивая грязью окружающих.

«Если русского мальчика вырастить с рождения в еврейской семье — он станет (по мыслям) евреем, и наоборот?» — интересуется Алексей, «специалист по Донецку и событиям на Донбассе». А пользователь по фамилии Томин томится вопросом: «Сколько будет продолжаться «еврейское правление» в России, если оно существует?» Пока одни разбираются «Сионизм — это, правда, еврейский фашизм или вранье?», другие доказывают, что слово «жид» не является оскорблением для евреев, и поясняют различия «между жидом и евреем».

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Если вопрос — это форма мысли, то ужас охватывает при изучении ленты вопросов, занимающих умы граждан.

За такие вопросы вызывают на допросы, но на платформе предусмотрена система жалоб и модераторов. Работает она, как видно, плохо, раз на сайте висят, обирая лайки, подобные выкрики, комментарии и оскорбительная лексика.

Фото: Artur Widak / NurPhoto / Getty Images

Есть антисемитские выходки и позаковыристей, тонкой выделки. Так, один из пользователей задает вопрос о латинском изречении «Leges sunt in schola virgines, in foro meretrices…» (Законы — в школе девственницы (праведницы), а на площади — проститутки) — «как оно переводится и что означает?». Любой желающий, введя данную фразу именно в таком написании в поисковик, натолкнется на единственный вариант — антисемитский текст прошлого века истца по делу Бейлиса. Неслучайна формулировка вопроса: перевод один, значение — иное. После указания администрации сервиса на этот прискорбный факт я получила ответ: формулировка вопроса «вполне допустима и неоскорбительна» и «вопрос не нарушает правил сервиса». Формулировка действительно корректна и вполне грамотна, вот только удивляет то, что модераторы и администрация сайта предпочитают уделять внимание буквам и словам, а не их сути, игнорируя подтекст и контекст сказанного.

Под вопросом, отдающим латентной ненавистью, появился развернутый комментарий с примерами употребления данной фразы, за исключением ссылки на тот самый злобный пасквиль. Это прекрасная историографическая справка одного из пользователей сервиса, не имеющего статуса «эксперта», которая не решает проблемы — случайный читатель увидит то, что всегда на поверхности вместе с пеной и щепками. И именно на это рассчитаны подобные манипулятивные вопросы-вбросы. Чем больше их возникает, тем более привычными становятся «мины замедленного действия», заложенные в них. Раз подобные вопросы так часто мельтешат, и уважаемый сервис не считает нужным противодействовать им, стало быть, должны быть на то основания, нет ведь дыма без огня? И что-то снова начинает трещать в обществе. Это не лед (люд?) тронулся, а очередное дно пробито.

Со спрашивающих не спросится. Во внутренних документах Яндекс заверяет, что «не обязан осуществлять модерацию, просмотр, редактирование размещаемых Пользователем в рамках Сервиса сообщений и материалов… Мнения любых пользователей Сервиса, изложенные ими в сообщениях и материалах на Сервисе, не отражают мнение Яндекса». Чрезвычайно удобная позиция, но, кажется, эта хата с краю стоит на краю пропасти. Это только один, еврейский пример, а сколько еще «всяко-разного» непотребного, но на потребу висит здесь. Пока висит. А там, глядишь, и сорвется. И тогда уж точно много вопросов возникнет к сервису Яндекс.Кью.

Эмилия Деменцова

— специально для «Новой»

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