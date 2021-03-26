Euronews – Анкара объявила сделку с Россией по ЗРК С-400 «завершённым делом»

В ответ на очередные призывы Вашингтона отказаться от российских комплексов С-400 глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что это уже решённое дело. В то же время турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что его страна продолжит развивать стратегические отношения с самыми разными странами, тем более что географическое положение не позволяет ей от кого-то отгораживаться, передаёт Euronews.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Брюсселе в связи со встречей глав МИД стран НАТО, призвал Турцию отказаться от российских зенитных ракетных систем С-400. Заявление главы американской дипломатии прозвучало в ходе переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Чавушолгу, в свою очередь, заявил Блинкену, что сделка с РФ — «завершённое дело». Контракт на поставку ЗРК С-400 РФ и Турция заключили в 2017 году. Решение Анкары вызвало негативную реакцию у США и альянса в целом.

Сейчас новая администрация США пытается усилить давление на Анкару. На фоне переговоров в Брюсселе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что его страна хочет увеличить число своих друзей.

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН, президент Турции: Мы продолжим формировать наши отношения с разными государствами — от Соединённых Штатов до России, от Европейского союза до арабских стран, с учётом интересов Турции и ожиданий нашего народа. Как стране, расположенной на перекрёстке между Африкой, Европой и Азией, у нас нет возможности поворачиваться спиной ни к Востоку, ни к Западу.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО очень сильно заинтересовано в том, чтобы Турция не отдалялась от альянса. По словам дипломата, разногласия между членами НАТО есть — однако альянс может стать сильнее, если их преодолеет.

На встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе одной из главных дискуссионных тем стала перестройка альянса в рамках концепции «НАТО-2030».

Дата выхода в эфир 24 марта 2021 года.