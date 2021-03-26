 

Российские ученые предлагают новую модель наследования роста человека

26.03.2021, 3:58, Новости дня
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Группа ученых из Сколтеха, Новосибирского госуниверситета и других российских вузов создали новую модель, объясняющею наследование роста у людей. По мнению специалистов, средний рост каждого поколения зависит сразу от нескольких основных факторов.

Среди них генетика играет важную, но не самую главную роль. Отмечают ученые. Также имеет значение пол и условия, в которых развивается организм.

Исследователи полагают, что наследственность и условия жизни как показатели нужно умножить, а не сложить. Так как наследственность более-менее стабильна, то средний рост представителей того или иного поколения напрямую зависит от рациона питания и прочих факторов, меняющихся со временем. Для подтверждения своей теории ученые собрали данные о 369 тыс. человек.  



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