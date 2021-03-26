В Норвегии создали краситель, вырабатывающий электроэнергию

Особый краситель, поглощающий максимальное количество солнечного света, создан учеными из Норвегии. Как поясняют специалисты, если покрыть им солнечные панели, то выработка ими электроэнергии значительно увеличится.

Кроме того, сам краситель также содержит полупроводниковый слой и может работать как кремниевые батареи. Им можно покрывать любые, в том числе и гибкие материалы, чтобы получать электричество, утверждают разработчики. При этом можно даже сохранить прозрачность таких материалов как стекло.

По словам специалистов, за последнее время появилось немало разработок в сфере зеленой энергетики. Особое внимание уделяется усовершенствованию трансформации энергии солнца в электрическую.