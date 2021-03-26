 

Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году

26.03.2021, 3:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент США Джо Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году и скучает по Дональду Трампу.

На вопрос, будет ли он снова баллотироваться в 2024 году, поскольку он еще не организовал кампанию по переизбранию, как это сделал Дональд Трамп, Байден заявил, что скучает по Трампу. «О боже, я скучаю по нему», – сказал он.

«Мой ответ – да, я планирую баллотироваться на переизбрание, на это я и рассчитываю», – сказал Байден на своей первой пресс-конференции , передает РИА «Новости».

Байден стал президентом США по итогам выборов осенью 2020 года, в которых он одержал победу над экс-президентом, республиканцем Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что написал письмо действующему американскому лидеру Джо Байдену от всего сердца и пожелал ему в нем удачи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / В Украине более 38 тыс. человек вакцинировали от COVID-19

11.10 / В Минске возобновили работу мобильного интернета

13.01 / Производство вакцины «Спутник V» началось в Бразилии

26.02 / Байден хвастался, что был арестован за незаконное проникновение в Капитолий

28.11 / Траты россиян в «черную пятницу» удвоились

16.07 / Корреспондент – в НАТО рассказали, при каких условиях возможно полноправное членство Украины

08.09 / Египетская авиакомпания возобновит полеты в Москву

18.03 / Назван срок передачи ВМФ последней подлодки серии «Варшавянка»

06.01 / Аваков: Харьков всегда был ментовский город. Националисты тут править не будут

12.10 / Кличко рассказал о намерении закрыть самый большой мусорный полигон в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска