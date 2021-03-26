Эксперты объяснили решение ЦБ собирать монеты у населения

Банк РФ вынужден тратить большие средства на чеканку и выпуск в оборот новых металлических денег, поэтому ЦБ предложил собирать монеты у россиян, отметил доцент, заведующий кафедрой «Финансы и кредит» Южного федерального университета Олег Свиридов.

«Нужно либо новые монеты пускать в оборот, чеканить их, либо найти, куда они пропали. Выпуск металлических денег – не очень дешевое мероприятие. Их нужно отчеканить, развести. Многие люди собирают копилки, бутылки с монетами. Необходимо организовать сбор и посмотреть на его итоги», – передает его слова «Звезда».

Аналогичного мнения придерживается руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая. По словам эксперта, много монет просто оседает на руках у населения.

«А ЦБ приходится нести расходы на изготовление новых монет, которые могут превышать их номинальную стоимость», – передает ее слова Regnum.

«Центробанк объясняет этот проект снизившейся возвратностью наличной монеты в обращение – если в 2019 г. в его кассы вернулось около 63% выпущенных в обращение монет, то в 2020 г. всего 46%», – отметила она.

Банки и торговые сети, которые заказывают монету для сдачи, не хотят принимать ее от граждан, поскольку не желают тратиться на ее пересчет и инкассацию.

«Монеты номиналом менее рубля практически выбывают из обращения. Банки при обмене монет на купюры могут брать комиссию или вовсе отказывать в такой услуге. Пилотный проект ЦБ предполагает прием монет через специальные приемники, чтобы решить эту проблему. Будет ли оно востребовано, зависит от условий – удобства пользования, стоимости услуги», – подчеркнула Беленькая.

Она предложила, предоставлять клиенту выбор –зачисление монет на карточный счет, зачисление на счет телефона, обмен на бумажные купюры.

Напомним, Банк РФ запланировал в следующем году в одном из российских регионов с низким уровнем возврата монет из обращения запустить «пилот» по их сбору через специальные приемники.

В ЦБ пояснили, что «пилот» ориентирован на население и предусматривает установку оборудования в одном из регионов, характеризующемся низким возвратом монеты из обращения».