Разрушительные торнадо засняли на видео в США

В американском штате Алабама минимум пять человек погибли в результате торнадо, сообщил телеканала CNN со ссылкой на местные власти. Последствия стихии засняли на видео.

К вечеру четверга более 20 тыс. жителей нескольких округов Алабамы остались без электроэнергии. В округе Калхун по меньшей мере пять человек погибли из-за стихии, сообщил шериф Мэттью Уэйд. В крупнейшем городе штата Бирмингеме разрушены от 30 до 50 строений, передает ТАСС.

В настоящее время ведутся поиски пострадавших, местные власти намерены оценить ущерб. Ранее профильное подразделение Национальной метеорологической службы США предупреждало об опасности торнадо в южных американских штатах Алабама, Миссисипи и Теннесси.

Видеозапись публикует «НТВ».

Devastating images are coming in from tornado damage in the Birmingham, AL area. This is from Lake Purdy, AL of homes totaled by the storm #ALwx #tornado pic.twitter.com/mIs1MClZJI

— WeatherNation (@WeatherNation) March 25, 2021

