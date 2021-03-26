Турция и Россия – эскалация противостояния в Сирии

ARAB NEWS March 22, 2021

Мужчина стоит на камне на берегу водохранилища Мазкафт возле Кахтании, в сирийской северо-восточной провинции Хасака, во время празднования сирийскими курдами Новруза, персидского Нового года, 21 марта 2021 г. (AFP)

Сирийские курды в течение некоторого времени находились под давлением России, целью давления было заставить их передать контроль над Айн-Иссой Дамаску

Уже в течение нескольких месяцев Айн Исса является центром атак турецкой и сирийской национальной армий

АНКАРА: Турция обратилась к РФ за помощью в защите северо-запада Сирии после волны авиаударов в районе, где проживает 4 миллиона человек.

Удары поражают гражданские объекты, такие как больницы, а также топливные терминалы, которые имеют жизненно важное значение для инфраструктуры, которую Турция хочет здесь создать.

Ракетами был обстрелян город Ках на севере Идлиба, а также парк грузовиков и трейлеров недалеко от Сармады, в результате чего несколько мирных жителей были ранены.

Сирийская артиллерия также обстреляла больницу в контролируемом повстанцами городе Аль-Атареб в результате чего было убито по меньшей мере семь мирных жителей, а медицинский персонал получил ранения. В воскресенье, Сирийская обсерватория по правам человека базирующаяся в Великобритании сообщила, что удары, нанесенные российскими самолетами, поразили топливный склад в Баб-эль-Хаве, недалеко от турецкой границы.

После авиаудара в Гахе министерство обороны Турции направило РФ представление с просьбой прекратить эти атаки. Никаких комментариев из Кремля не последовало.

Это представление было направлено в то время, когда РФ усиливает давление на сирийских курдов, чтобы те покинули стратегически расположенный город Айн-Исса, а также пытаются не допустить получения Турцией дополнительных территорий.

По словам аналитиков, последние шаги РФ в Идлибе направлены на дестабилизацию региона и подрыв коммерческой деятельности.

Но режим президента Башара Асада и РФ заявляют, что они их удары нацелены только на воинствующих исламистов.

«У Турции есть всего несколько районов в Сирии, где она действительно может, при необходимости, подвинуть русских», – сказал Arab News Николас Герас, старший аналитик Института Newlines в Вашингтоне.

«Хотя сирийские курды являются раздражителем для политики РФ по восстановлению контроля режима Асада над всей Сирией, курды также являются полезной фишкой для РФ в переговорах с Турцией и в попытке убедить курдов отойти от американцев».

Айн-Исса, удерживаемый курдскими силами, стал горячей точкой между Турцией и Россией.

Несколько дней назад РФ выразила недовольство турецкими передвижениями вокруг Айн-Иссы, посчитав их нарушением сочинского соглашения, подписанного в октябре 2019 года.

По условиям сделки курдские силы отошли на 32 км от турецкой границы, а Айн-Исса находится в 37 км от границы.

Турки и русские проводят совместное патрулирование в этом районе, а у РФ уже есть координационный центр в Айн-Иссе.

Турция атакует преимущественно курдское ополчение – Отряды народной защиты (YPG) на северо-западе Сирии и поддерживает сирийскую национальную армию против них. Он рассматривает YPG как сирийское ответвление Рабочей партии Курдистана, которая объявлена ​​вне закона в Турции и внесена в список террористических организаций в Турции, США и ЕС.

Герас сказал, что опека РФ над контролируемыми YPG районами в Алеппо была полезна для РФ и что турки, которые хотели бы захватить эти районы, хорошо об этом знали.

«Турецкие передвижения в этих областях дают понять россиянам, что у турок есть средства ослабить руку РФ в игре за контроль над северной Сирией».

Сирийские курды в течение некоторого времени находились под давлением РФ с целью передать контроль над Айн-Иссой Дамаску.

РФ пытается избежать военной операции Турции в регионе и ограничить её влияние, поэтому оказывает давление на YPG с целью вывода или уменьшения своего военного присутствия.

Айн Исса стал центром атак турецкой и сирийской национальной армии в течение нескольких месяцев.

Айдын Сезер, эксперт по турецко-российским отношениям, ожидал усиления противостояния со стороны России, которое напомнит Турции о ее невыполненных обязательствах по различным направлениям.

В январе суверенный фонд РФ подписал с Турцией соглашение о совместном производстве вакцины Sputnik V.

Но до сих пор не было ни прогресса, ни каких-либо заявлений с турецкой стороны о том, как будет развиваться это сотрудничество.

Сезер также сказал, что РФ выразила недовольство по поводу поддержки Турцией Крыма и невыполнения ею обязательств по совместным энергетическим проектам.

«Действия РФ в Сирии и ее безоговорочную поддержку Дамаска следует рассматривать в более широкой перспективе», – сказал он Arab News. «Помимо вопроса о вакцинах, Россию также беспокоит бездействие Турции в Идлибе по ликвидации всех террористических группировок в регионе в соответствии с соглашениями в Астане, Сочи и Москве».

Он добавил, что Россию больше не убеждает давняя версия Турции о нанесении ударов по сирийским курдам в регионе, поскольку она имеет преимущество в военном, дипломатическом и политическом плане.

«Поэтому Кремль даже не сделал никакого заявления после воскресного представления Турции о помощи в прекращении атак в Сирии. Напряженность растет, и это сознательная эскалация противостояния может в ближайшее время подорвать турецко-российское партнерство в регионе».