 

Турция и Россия – эскалация противостояния в Сирии

26.03.2021, 3:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

ARAB NEWS   March 22, 2021    

Мужчина стоит на камне на берегу водохранилища Мазкафт возле Кахтании, в сирийской северо-восточной провинции Хасака, во время празднования сирийскими курдами Новруза, персидского Нового года, 21 марта 2021 г. (AFP)

  • Сирийские курды в течение некоторого времени находились под давлением России,  целью  давления было заставить их  передать контроль над Айн-Иссой Дамаску

  • Уже в течение нескольких месяцев  Айн Исса является  центром атак турецкой и сирийской национальной армий 

 АНКАРА: Турция обратилась к РФ за помощью в защите северо-запада Сирии после волны  авиаударов в районе, где проживает 4 миллиона человек. 

Удары  поражают гражданские объекты, такие как больницы, а также топливные терминалы, которые имеют жизненно важное значение для инфраструктуры, которую Турция хочет здесь создать.

Ракетами был  обстрелян  город Ках на севере Идлиба, а также парк грузовиков и трейлеров недалеко от Сармады, в результате чего несколько мирных жителей были ранены.

Сирийская артиллерия также обстреляла  больницу в контролируемом повстанцами городе Аль-Атареб  в  результате чего было убито  по меньшей мере семь мирных жителей, а  медицинский персонал получил ранения. В воскресенье,  Сирийская обсерватория по правам человека базирующаяся  в Великобритании сообщила, что удары, нанесенные российскими самолетами, поразили топливный склад в Баб-эль-Хаве, недалеко от турецкой границы.

После авиаудара в Гахе министерство обороны Турции направило РФ представление  с просьбой прекратить эти атаки. Никаких комментариев из Кремля не последовало.

Это  представление было направлено в то время, когда РФ усиливает давление на сирийских курдов, чтобы те покинули стратегически расположенный город Айн-Исса, а также пытаются не допустить  получения  Турцией дополнительных территорий.

По словам аналитиков, последние шаги РФ в Идлибе направлены на дестабилизацию региона и подрыв коммерческой деятельности.

Но режим президента Башара Асада и РФ заявляют, что они  их удары нацелены только на воинствующих исламистов.

«У Турции есть всего несколько районов  в Сирии, где она действительно может, при необходимости, подвинуть  русских», – сказал Arab News Николас Герас, старший аналитик Института Newlines в Вашингтоне.

«Хотя сирийские курды являются раздражителем для политики РФ по восстановлению контроля режима Асада над всей Сирией, курды также являются полезной  фишкой для РФ в переговорах с Турцией и в попытке убедить курдов отойти от американцев».

Айн-Исса, удерживаемый курдскими силами, стал горячей точкой между Турцией и Россией.

Несколько дней назад РФ выразила недовольство турецкими передвижениями вокруг Айн-Иссы, посчитав их нарушением сочинского соглашения, подписанного в октябре 2019 года.

По условиям сделки курдские силы отошли на 32 км от турецкой границы, а Айн-Исса находится в 37 км от границы.

Турки и русские проводят совместное патрулирование в этом районе, а у РФ уже есть координационный центр в Айн-Иссе.

Турция атакует преимущественно курдское ополчение – Отряды народной защиты (YPG) на северо-западе Сирии и поддерживает сирийскую национальную армию против них. Он рассматривает YPG как сирийское ответвление Рабочей партии Курдистана, которая объявлена ​​вне закона в Турции и внесена в список террористических организаций в Турции, США и ЕС.

Герас сказал, что опека РФ над контролируемыми YPG районами в Алеппо была полезна для РФ и что турки, которые хотели бы захватить эти районы, хорошо об этом знали.

«Турецкие передвижения в этих областях дают понять  россиянам, что у турок есть средства ослабить руку РФ в игре за контроль над северной Сирией».

Сирийские курды в течение некоторого времени находились под давлением РФ с целью передать контроль над Айн-Иссой Дамаску.

РФ пытается избежать военной операции Турции в регионе и   ограничить её влияние, поэтому оказывает давление на YPG с целью вывода или уменьшения своего военного присутствия.

Айн Исса стал центром атак турецкой и сирийской национальной армии в течение нескольких месяцев.

Айдын Сезер, эксперт по турецко-российским отношениям, ожидал усиления противостояния со стороны России, которое напомнит Турции о ее невыполненных обязательствах по различным направлениям.

В январе суверенный фонд РФ подписал с Турцией соглашение о совместном производстве вакцины Sputnik V.

Но до сих пор не было ни прогресса, ни каких-либо заявлений с турецкой стороны о том, как будет развиваться это сотрудничество.

Сезер также сказал, что РФ выразила недовольство  по поводу поддержки Турцией  Крыма и невыполнения ею обязательств по совместным энергетическим проектам.

«Действия РФ в Сирии и ее безоговорочную поддержку  Дамаска следует рассматривать в более широкой перспективе», – сказал он Arab News. «Помимо вопроса о вакцинах, Россию также беспокоит бездействие Турции в Идлибе по ликвидации всех террористических группировок в регионе в соответствии с соглашениями в Астане, Сочи и Москве».

Он добавил, что Россию больше не убеждает давняя версия Турции о нанесении ударов по сирийским курдам в регионе, поскольку она имеет преимущество в военном, дипломатическом и политическом плане.

«Поэтому Кремль даже не сделал никакого заявления после воскресного представления  Турции о помощи в прекращении атак в Сирии. Напряженность растет, и это сознательная эскалация противостояния может в ближайшее время подорвать турецко-российское партнерство в регионе».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Почему Байден угрожает России

16.03 / Песков заявил об отсутствии у регионов права на выход из состава России

10.08 / Пенальти

02.02 / Диетологи раскрыли секреты витамина К

14.07 / Россияне не смогут улететь за рубеж даже после открытия границ

01.08 / Мнение: Да, я когда-то тоже считал феминисток нормальными.

03.02 / Фанаты помогут Lamborghini решить будущее силовых установок в новых автомобилях

09.07 / Прогулки над пропастью, фотосессия в пустыне и самая модная одежда: каникулы Кайли Дженнер в Юте

23.01 / Названа повышающая риск заражения COVID-19 болезнь пищевода

27.11 / “40 лет не общался”: Цымбалюк-Романовская рассказала, почему Джигарханян недолюбливал Конкина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска