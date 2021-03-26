В Татарстане дети легли в сугроб в форме слова «школа», призывая построить учреждение.

Прокуратура назвала акцию «неприемлемой».

Дети из двух поселков под Казанью Вишневка и Привольный выстроились на снегу в виде надписи «школа», чтобы для них построили образовательное учреждение. После появления ролика в социальных сетях прокуратура Татарстана сказала о проведении проверки в отношении организаторов акции, передает ТАСС

Помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сказал, что в этих населенных пунктах, очевидно, есть определенные проблемы с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой, однако эти проблемы относятся к вопросам местного значения и будут решаться муниципальными властями.

«Со своей стороны, прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере. Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции», — пояснил Валиев, добавив, что прокуратура республики даст правовую оценку действиям организаторов акции.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана сказала, что «это не вариант решения вопроса», отметив, что власти знают о необходимости строительства школы в поселке.

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