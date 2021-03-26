Ещё один удар по мировой экономике – Sky News о последствиях пробки на Суэцком канале

В результате выхода из строя электрооборудования и сильного ветра сухогруз Ever Given сел на мель, парализовав движение в Суэцком канале, пишет Sky News. По словам телеканала, пока остаётся неясным, когда именно удастся привести судно в движение и полностью возобновить работу этого важного для международной торговли маршрута.

Этот не тот вид, который хотелось бы увидеть во время движения по Суэцкому каналу. Гигантский контейнеровоз оказался зажат между двумя берегами и заблокировал один из самых важных судоходных маршрутов в мире.

400-метровый корабль Ever Given застрял во вторник утром. Он сел на мель из-за сильного ветра после того, как, по некоторым данным, на борту произошёл сбой электрооборудования. С тех пор буксирный флот пытается снять его с мели, а экскаватор, который выглядит крошечным по сравнению с судном, пытается откопать носовую часть корабля на восточном берегу.

ДЖАСПЕР ГРЭМ-ДЖОНС, морской инженер-механик Плимутского университета: Они пытаются переместить всё, что легко поддаётся перемещению. Но дело в том, что место, где застрял корабль, находится вдали от порта, от какой-либо инфраструктуры. Поэтому очевидное решение — использовать как можно больше буксиров и откапывать края.

На расположенный в Египте канал, который соединяет Красное и Средиземное море, приходится 12 процентов международной торговли. Он позволяет Европе и Азии осуществлять товарообмен без необходимости идти в обход Африки.

Происшествие с Ever Given ограничило доступ к маршруту, по которому ежедневно следуют 50 крупных кораблей. Из-за закрытия канала множество судов по обе его стороны вынуждены ждать в морской пробке. Так ситуация выглядела в 16:00 по Гринвичу в среду.

Пока танкеры стоят в очереди, цена на нефть растёт. Эта пробка — ещё один удар по мировой экономике, подорванной коронавирусом.

ЛАЛЕХ ХАЛИ, профессор международной политики Лондонского университета королевы Марии: Миллионы тонн нефти, миллионы тонн промышленных товаров, миллионы, вернее, сотни тысяч контейнеров проходят через канал каждую неделю. Поэтому длительное закрытие приведёт к тому, что кораблям в Средиземном и Красном море придётся стоять на якоре и ждать, пока канал откроется.

Движение по каналу прерывалось дважды в XX веке в результате войн. Блокады, вызванные Суэцким кризисом 1956-го и арабо-израильским конфликтом 1967 года, подстегнули к созданию более крупных кораблей. Но, по словам опытных навигаторов, даже в мирное время это очень сложный маршрут.

ПИТЕР АЙЛОТТ, директор по вопросам политики Британской палаты судоходства: Он выматывает. Он очень длинный. Для его преодоления нужно от 16 до 19 часов с серьёзной подготовкой по обе стороны. Как только вы оказываетесь в канале, ваше движение становится относительно прямолинейным, что, возможно, слегка напоминает движение по туннелю. Но вход и выход из него — это настоящая проблема.

Пока неясно, когда и при каком условии Ever Given удастся снять с мели и корабль вновь сможет продолжить движение. Любая задержка служит напоминанием, что развернуть супертанкер — это по-настоящему медленное дело.

Пол Келсо, Sky News.

Дата выхода в эфир 25 марта 2021 года.