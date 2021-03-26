Мнение: “Портрет предателя”

По наводке читателя из Гродно.

В его городе прикрыли выставку, где при попустительстве гос.структуру Белоруссии шла популяризация белорусского коллаборационизма.

Портрет предателя

Давно уже выросло поколение, для которого война — не более чем далекая сказка. Герои стали памятниками и монументами, страшные битвы превратились в мутные кадры кинохроники, которые, в общем‑то, уже и не воспринимаются молодежью на фоне современных блокбастеров. Места страшнейших трагедий превратились в мемориалы и музеи, где школьникам рассказывают о прошедших событиях. Дети мирного времени смотрят на уцелевшие артефакты той войны и не могут сопоставить увиденное с окружающей их действительностью. Это неизбежный процесс: чем больший период будет проходить, тем глубже в пучину времени будет погружаться та война и тем сложнее будет рассмотреть мелкие детали под толщей лет. Только памятники героям и жертвам будут безмолвно напоминать о горе, обильно полившем нашу землю. Ну а предатели… О них все забыли, у них нет памятников, нет мемориалов, часто даже могил нет. Но дело их не умерло, и если дать им шанс, они даже после смерти будут пытаться навредить стране, которую когда‑то предали.

Евгений Иванович Жихарь родился в 1925 году, и к началу Великой Отечественной войны уже был достаточно взрослым для принятия осмысленных решений. Когда его сверстники, жертвуя собственными жизнями, боролись с захватчиками, он совершенно добровольно вступил в местный аналог гитлерюгенд — «Союз белорусской молодежи». А когда чуть подрос, попал в специальное разведывательно‑диверсионное подразделение абвера «Дальвитц» (Luftlandebataillon zur besonderen Verfügung Dallwitz), комплектовавшееся белорусскими предателями и коллаборационистами. Жихарь прошел полный курс подготовки в этом подразделении и превратился в подготовленного диверсанта, готового воевать против собственной страны на стороне нацистов. Портрет предателя, сотрудника специального разведывательно-диверсионного подразделения абвера «Дальвитц» Евгения Жихаря, выдаваемого за патриота Беларуси. Фото — из рекламы выставки в интернете.

Вскоре после завершения обучения Жихарь легализовался в Красной армии под своей настоящей фамилией, ну а после разгрома нацистов вернулся тогда еще в БССР и устроился на работу учителем в Веретеевскую начальную школу Дуниловичского района. Впрочем, долго учить детей ему не довелось, на него достаточно быстро вышли оперативники МГБ, однако задержать преступника не получилось, сказалась немецкая подготовка. Жихарю удалось скрыться, после чего он вступил в бандгруппу Короленка (примерно такой же мрази), состоявшую в основном из укрывавшихся от коллективизации крестьян и бывших полицаев, а потом и возглавил ее.

И надо сказать, обучили немцы его хорошо. За время своего существования бандгруппа совершила 23 террористических акта, 42 ограбления и 9 нападений на сельсоветы. Для них война не закончилась, они продолжали воевать. А Жихарь был их командиром, пока в начале января 1955 года в КГБ не поступила информация о его местонахождении.

Сдаваться Жихарь не собирался, при попытке задержания начал отстреливаться от оперативников из автомата и погиб. Незадолго до этого его группа была практически полностью уничтожена, а уцелевшие участники отступили на территорию Польши. Впоследствии его действиям пытались придать некий национально‑патриотический характер, но никакого патриотизма там и близко не было. Это был совершенно обыкновенный предатель Родины, коллаборационист, переметнувшийся к нацистам. Лично мне белорусской земли даже на его могилу жалко, но где‑то закопали, так положено.

Прошло 65 лет… И вот в Гродно на площадке «Центр городской жизни» по адресу улица Кирова, 3, открылась выставка художника Алеся Пушкина. Именно этот художник в 1999 году устроил у Администрации ­Президента свой безумный перформанс… Так вот, одна из работ, представленных на этой выставке, — портрет Евгения Жихаря на фоне бчб‑флага, даже двух, если присмотреться. Вот что об экспозиции говорит сам автор: «Напрыклад, партрэт Яўгена Жыхара. Гэта чалавек, якi з беларускага супрацiву. Аналаг тых выклятых жаўнераў у Польшчы. I вам тут вельмi актуальна гэта ведаць, бо ў вас вялiкiя зараз палiтычныя пературбацыi i спрэчкi наконт Саюза палякаў у Беларусi. I таму сёння, на гэтай пляцоўцы, выстаўляю нашага беларускага патрыёта Яўгена Жыхара, якi на Глыбоччыне да 1956 года змагаўся з бальшавiкамi».

Я даже не знаю, как это прокомментировать. У меня просто нет слов, по крайней мере таких, которые можно напечатать в газете. И очень хочется задать вопрос, как такое вообще возможно?

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Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

— Факт просто возмутительный! Это, увы, не единственный случай, когда «деятели от культуры» пытаются, найдя некие лазейки в законодательстве и замаскировав политику под творчество, обелить и даже героизировать пособников нацистов. Поверьте, он будет (как и все остальные!) тщательно изучен и получит принципиальную оценку.

https://www.sb.by/articles/portret-predatelya44.html – цинк

Скандальная выставка «человека с тачкой» в Гродно обзавелась замком на дверях и нашла настоящих поклонников творчества автора

Вот буквально несколько часов назад мы рассказали вам о невероятной выставке, на которой вовсю демонстрируется портрет нацистского преступника Евгения Жихаря. И про высказывания автора работы Алеся Пушкина, какой этот Жихарь герой, и почему его портреты писать надо не только маслом, но и любыми другими субстанциями. В общем, «Жёлтые Сливы» сделали мероприятию самую лучшую рекламу, какую только смогли. А как известно, реклама – двигатель прогресса.

И реклама сработала, впрочем, мы в этом и не сомневались. Сегодня вечером посмотреть на произведение истинно арийского искусства пришел прокурор с коллегами. Еще культурно просветиться решили сотрудники СК и МЧС, даже кинологи привели своих собак, чтобы посмотреть на полотно.

Очень надеемся, что в ближайшее время к прекрасному приобщатся судья, секретарь суда, охрана и персонал СИЗО. Очень уж картина хороша, всех ознакомить надо. Ну а мы и впредь обещаем рекламировать наиболее значимые культурные события.

https://t.me/s/zheltyeslivy/13635 – цинк

А вот Инстаграм https://www.instagram.com/ucentry.hrodna/?hl=en центра, где славят белорусский коллаборационизм, но возникает вопрос, почему он до сих пор работает и его не прикрыли по линии КГБ и МВД. Может быть данный эпизод поспособствует.

Но если со змагарами все понятно (они не далеко ушли от украинских бандеровцев), то нельзя не отметить, что до попытки цветного переворота в Белоруссии, власти страны сквозь пальцы смотрели на всю эту деятельность и активно все это зачищать начали где-то с осени 2020-го года, когда наступило осознание, что все это змагарство представляет прямую угрозу обществу и государству и все эти с змагарами моментально закончились – теперь бчб символики вовсю разоблачают на гос.ТВ, а на подобные сигналы снизу поступает реакция властей. В этом вопросе Белоруссия резко снизила толерантность к подобным проявлениям реабилитации коллаборационизма, о чем ясно уведомили ту же Польшу, когда из Белоруссии выслали польских дипломатов, которые совместно со змагарами славили прихвостней нацистов. Разумеется, если бы вопросами подобной общественной гигиены власти Белоруссии занимались бы более активно в предшествующие годы, они бы и сами не столкнулись в том объеме и с теми проблемами, с которыми столкнулись в прошлом году, но и не поставили бы под угрозу появления в Белоруссии той вакханалии, которая уже 7 лет происходит на Украине с открытой реабилитацией нацизма и коллаборационизма.

PS. До кучи. Чудесный персонаж, которого прошлым летом представляли как "жертву режима Лукашенко и жестокого ОМОНа".

Рэкетир и убийца с гражданской позицией.

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