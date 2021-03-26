 

Украинские синоптики рассказали, какой погода будет в апреле

26.03.2021, 3:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Синоптики прогнозируют на апрель 2021 года среднемесячную температуру +8…+11 °С, в горах – +5…+6 °С, что близко к средним многолетним значениям. Об этом 25 марта сообщили в Укргидрометцентре.

Месячное количество осадков ожидается 30–57 мм, в Карпатах – 62–88 мм, что также в пределах средних многолетних значений.

Синоптики отметили, что средняя месячная температура воздуха апреля в Украине составляет +7…+11 °С, в горных районах – +2..+6 °С.

Абсолютный минимум температуры воздуха, зафиксированный в апреле -6…-16 °С, в Карпатах и на северо-востоке, – до -17…-22 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха – +26…+33 °С, в горах – +21…+22 °С.

Среднемесячное количество осадков в Украине составляет 22–62 мм, в Закарпатье и в Карпатах – до 65–84 мм, в высокогорье – 102–107 мм.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Стали известны подробности стрельбы около Белого дома

18.01 / Российские биатлонистки завоевали золото в эстафете на этапе КМ в Арбере

01.01 / В РФ представлен новый 24-дюймовый игровой монитор с разрешением Full HD

07.07 / Обозреватель National Interest рассказал, как Америке защититься от гиперзвукового оружия России и Китая

29.10 / Фигуранта дела «Нового величия» Ребровского признали виновным в экстремизме

15.08 / Тела четырех погибших достали из-под завалов в шахте в Коми

12.09 / Белорусские СМИ узнали, с какими травмами поступали в больницы участники мирных протестов

06.08 / Лукашенко похвастался способностью «выпить полведра»

30.07 / Песков сыронизировал о «непьющих белорусах» в похожей одежде на территории России

17.03 / В Украине побочные реакции на прививку от COVID-19 зафиксировали у 0,5% вакцинированных – Степанов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска