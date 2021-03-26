Украинские синоптики рассказали, какой погода будет в апреле

Синоптики прогнозируют на апрель 2021 года среднемесячную температуру +8…+11 °С, в горах – +5…+6 °С, что близко к средним многолетним значениям. Об этом 25 марта сообщили в Укргидрометцентре.

Месячное количество осадков ожидается 30–57 мм, в Карпатах – 62–88 мм, что также в пределах средних многолетних значений.

Синоптики отметили, что средняя месячная температура воздуха апреля в Украине составляет +7…+11 °С, в горных районах – +2..+6 °С.

Абсолютный минимум температуры воздуха, зафиксированный в апреле -6…-16 °С, в Карпатах и на северо-востоке, – до -17…-22 °С. Абсолютный максимум температуры воздуха – +26…+33 °С, в горах – +21…+22 °С.

Среднемесячное количество осадков в Украине составляет 22–62 мм, в Закарпатье и в Карпатах – до 65–84 мм, в высокогорье – 102–107 мм.

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