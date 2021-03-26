 

В Мавритании мужчина пробрался в самолет и угрожал сжечь его

26.03.2021, 3:06, Новости дня
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В Мавритании мужчина пробрался в самолет авиакомпании Mauritania Airlines, который стоял на взлетной полосе в Международном аэропорту Нуакшота, и грозился поджечь его. Об этом 25 марта сообщило агентство Associated Press.

Неизвестный мужчина, попавший в самолет, говорил по-английски. Во время инцидента на борту не было пассажиров. Неизвестно, как мужчина смог обойти службу безопасности аэропорта, заявил агентству анонимно его работник.

Преступника задержали. Пострадавших в результате происшествия не было.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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