В Мавритании мужчина пробрался в самолет и угрожал сжечь его
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В Мавритании мужчина пробрался в самолет авиакомпании Mauritania Airlines, который стоял на взлетной полосе в Международном аэропорту Нуакшота, и грозился поджечь его. Об этом 25 марта сообщило агентство Associated Press.
Неизвестный мужчина, попавший в самолет, говорил по-английски. Во время инцидента на борту не было пассажиров. Неизвестно, как мужчина смог обойти службу безопасности аэропорта, заявил агентству анонимно его работник.
Преступника задержали. Пострадавших в результате происшествия не было.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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