Ученый рассказал о российском аппарате «Луна-25»

Россия после перерыва, который длился немного менее половины столетия, возвращается в лунную программу. На спутник Земли будет отправлен новый космический аппарат «Луна-25», который сейчас привлекает внимание не только специалистов, но и широкой общественности.

Татьяна Козлова из Института космических исследований РАН сообщила, что основной задачей данного зонда будет поиск площадок, подходящих для посадок следующих космических аппаратов.

Напомним, что запуск «Луны-25» запланирован на осень текущего года. Кроме прочего, в аппарате будет установлен специальный прибор, при помощи которого можно анализировать состав собранного грунта прямо на месте. Это позволит получить намного больше полезной информации, отмечает ученый.