 

Ученый рассказал о российском аппарате «Луна-25»

26.03.2021, 3:04, Новости дня
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Россия после перерыва, который длился немного менее половины столетия, возвращается в лунную программу. На спутник Земли будет отправлен новый космический аппарат «Луна-25», который сейчас привлекает внимание не только специалистов, но и широкой общественности.

Татьяна Козлова из Института космических исследований РАН сообщила, что основной задачей данного зонда будет поиск площадок, подходящих для посадок следующих космических аппаратов.

Напомним, что запуск «Луны-25» запланирован на осень текущего года. Кроме прочего, в аппарате будет установлен специальный прибор, при помощи которого можно анализировать состав собранного грунта прямо на месте. Это позволит получить намного больше полезной информации, отмечает ученый.



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