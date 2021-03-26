 

Хирурги призвали прививать против COVID-19 пациентов перед плановыми операциями

26.03.2021, 2:44, Разное
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Авторы нового исследования обнаружили, что от 0,6% до 1,6% пациентов после плановых операций во всем мире заболевают COVID-19. У тех, кто перенес коронавирусную инфекцию в первые 30 дней после хирургического вмешательства, риск смерти увеличивается в 4-8 раз по сравнению со средними рисками после операции.

«Например, у пациента в возрасте 70 лет риск смерти после операции по поводу рака обычно составляет 2,8%. Этот риск увеличивается до 18,6% в случае заболевания COVID-19», – объясняют ученые. Согласно их расчетам, вакцинация 1840 в возрасте 70 лет спасает одну жизнь. Одну жизнь спасает и вакцинация 351 семидесятилетнего пациента, которому назначена операция по поводу рака. Поэтому хирурги считают, что должен существовать приоритет в прививании людей, которые готовятся к плановым операциям. Всего, считают ученые, вакцинация пациентов перед операциями во всем мире могла бы спасать почти 60 тысяч жизней в год.

Авторы исследования предполагают, что полученные ими данные наиболее актуальны для стран с низким и средним уровнем доходов. Это связано с тем, что там могут не использоваться некоторые меры профилактики COVID-19 в хирургических стационарах, например, регулярный скрининг на коронавирус и «безковидные» зоны для перемещения пациентов.

Новое исследование – результат сотрудничества более 15 тысяч хирургов во всем мире. Его результаты были получены при анализе информации о 140 тысячах пациентов в 116 странах, включая Россию.  Ранее эта же группа ученых предложила выдерживать промежуток не менее 7 недель между COVID-19 и плановыми операциями.

Через сколько недель после COVID-19 лучше проводить операции – новые данные

Ученые сопоставили риск смерти после хирургической операции со временем, которое прошло с момента инфицирования пациента SARS-CoV-2. Крупнейшее исследование по этому вопросу опубликовано в Anaesthesia.

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 «Вакцинация перед операциями могла бы помочь безопасному возобновлению плановых операций, значительно снизив риск осложнений COVID-19 для пациентов и предупреждая десятки тысяч смертей», – заявил профессор Анил Бангу (Aneel Bhangu) из Бирмингемского университета, соавтор исследования.

Во время первой волны пандемии COVID-19 были отменены до 70% плановых операций, всего – около 78 миллионов процедур. К настоящему времени объемы хирургической помощи стали снова увеличиваться. Однако ученые прогнозируют, что в течение 2021 года они не достигнут показателей, которые были до пандемии.



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