Уголовное дело возбуждено по факту крушения вертолета МЧС под Калининградом

По факту падения вертолета Ка-32 в Калининградской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности управления транспортом, сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

«По фату жесткой посадки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»)», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Следствие рассматривает две основные версии крушения. «Версия, которые рассматриваются – нарушение техники безопасности и, возможно, какое-то чрезвычайное происшествие, не зависящее от экипажа корабля. На данный момент это две основные версии», – сообщили в управлении.

Напомним, в четверг вертолет МЧС России, совершавший тренировочный полет, упал в акваторию Куршского залива Калининградской области. На борту находились три человека, один из них погиб.

Причиной крушения ведомственного вертолета МЧС РФ Ка-32 в Калининградской области могли стать ошибка пилотов и техническая неисправность.