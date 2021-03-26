 

Японская компания извинилась за инцидент с ее судном в Суэцком канале

26.03.2021, 2:40, Новости дня
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Японская компания Shohei Kisen, которой принадлежит заблокировавшее Суэцкий канал судно Ever Given, извинилась за эту ситуацию и подтвердила отсутствие утечек нефтепродуктов и травм среди команды.

«23 марта наш контейнеровоз Ever Given, двигаясь на север по Суэцкому каналу из Китая в Европу, попал в штормовую погоду и сел на мель. Мы пытаемся снять судно с мели, но ситуация чрезвычайно сложная. Мы искренне приносим свои извинения за то, что причинили серьезное беспокойство судам, которые должны были проходить в этом районе, а также всем тем, кто имеет отношение к навигации по Суэцкому каналу. На данный момент информации о травмах членов экипажа и разливах нефти в результате этой аварии нет», – передает заявление японской компании ТАСС.

Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел во вторник на мель в Суэцком канале. По предварительной информации, причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра. Из-за остановки движения по Суэцкому каналу застряли суда более чем с 10 млн баррелей нефти, из них 26% приходится на поставки из России. Стоимость попавших в пробку российских грузов оценивается примерно в 160 млн долларов.

Предполагается, что разблокирование канала может занять несколько недель. Для разблокирования Суэцкого канала на место следуют два дноуглубительных судна.



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