С порошка перешли на колеса

Водителя Генконсульства РФ в Страсбурге заподозрили в продаже краденых велосипедов на 100 тысяч евро. После вызова в полицию он уехал из страны.

Об этой истории еще напишут книги и велосипедные справочники, а пока она не съезжает со страниц французских газет. Все спешат рассказать о том, как русский шофер, «водитель консула РФ в Страсбурге», был пойман прямо у Генконсульства при продаже четырех ворованных велосипедов. Более того, намекают на то, что водитель — лишь винтик в организованном преступном механизме, настроенном на похищение и перепродажу краденых велосипедов, самокатов, запчастей…

Не стыдно?

Всякие грехи уже приписывали российской дипломатии — злобные галлюцинации наших западных партнеров приводили их в том числе и к вынюхиванию кокаина в посольстве РФ в Аргентине — но чтобы докатиться до такого!

Торговля крадеными велосипедами и запчастями!

На какие-то жалкие 100 тысяч евро?!

Что тут скажешь: коллективный Запад по-прежнему плохо понимает Россию и старается при каждом удобном случае вставить нам палки в колеса — хоть даже и в колеса украденных якобы нами велосипедов.

Генконсульство РФ в Страсбурге уже дало свой веский ответ на «тиражируемые в СМИ инсинуации».

«Новая газета» решила, что не может оставить дипломатов один на один с выводком иностранных инсинуаторов, а потому должна если не присоединиться к их хору, то хотя бы сказать несколько слов вопреки действительному положению дел.

То есть — собрав первые детали, найденные после краж, восстановить картину произошедшего, а затем, может, и отмыть — если не деньги, вырученные от продажи велопродукции, то хотя бы честное имя водителя Генконсульства РФ в Страсбурге.

Что известно? И где «сообщник» с дипломатическим паспортом?

Из сообщений французских СМИ, наших переговоров со страсбургской полицией, а также из показаний человека, назвавшего себя жертвой кражи, известно следующее.

В один из первых дней февраля — по нашим данным, это могло быть (если бы мы в это верили) во вторник, 2-го числа, — у депутата муниципального совета Страсбурга, члена исполкома партии президента Макрона «Вперед, Республика!» Алена Фонтанеля украли электрический велосипед марки Moustache, модели Friday 28.1. (стоимость новой модели — 2999 евро).

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Политик рассказал в фейсбуке о том, что его любимый велосипед был угнан в начале февраля прямо от здания постоянного представительства Франции при Совете Европы «среди белого дня».

Ален Фонтанель — жертва ограбления. Фото из личного архива / Facebook

Не будем долго останавливаться на том, что господин Фонтанель делал «среди белого дня» у постпредства Совета Европы, когда, казалось бы, должен был выполнять функции муниципального советника, или, в крайнем случае, члена исполкома президентской партии «Вперед, Республика!». Тем более, что ответ на этот вопрос лежит на поверхности — Мари Фонтанель, супруга, возглавляет постпредство.

Перейдем сразу к описанию чувств, которые господин Фонтанель испытал, не обнаружив любимого велосипеда на месте: «непонимание, гнев и растерянность».

«Непонимание — в связи с похищением среди белого дня моего велосипеда, который был пристегнут и «закрыт» на замок», — пояснил депутат. Но не стал разыгрывать святую простоту и тут же посетовал: «Ничто, к сожалению, не устоит перед болгаркой».

Гнев у депутата возник «по отношению к самому себе» — из-за того, что «так и не установил чип GPS, как планировал», что «могло бы позволить мне отправиться за вором по следу».

Ну а растерянность родилась в душе жертвы наглой кражи из-за того, что она «потеряла ежедневного компаньона», к которому «была привязана так, как порой привязываются к домашнему животному» — «с той лишь разницей, что это он меня выгуливал».

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Депутат целыми днями думал о пропавшем друге, «пробивал» его в интернете снова и снова.

«Не умея смириться, я возложил все свои надежды на сайт объявлений Le Bon coin. Каждый день, перед сном и сразу после пробуждения, я высматривал объявления о продаже электрических велосипедов, хоть по-настоящему и не верил».

Но чудо произошло, друг нашелся. «На 12-й день, к моему огромнейшему изумлению, я увидел фотографию моего велосипеда, продающегося за полцены». Одновременно продавец предлагал еще три электровелосипеда «из того же семейства».

Фонтанель «поспешил подать заявление» в комиссариат полиции, где ему рассказали, что он — далеко не первая жертва.

«Полицейский немедленно отправил сообщение продавцу».

А в ответ получил приглашение, уровень которого заставляет нас, истинных патриотов России, вспомнить — против всякого желания — о солсберецких шпилях, омских гульфиках и прочих высотах…

Но это желание немедленно нас покидает! Мы сразу же видим за этой версией, продвигаемой (совпадение?!) членом исполкома партии Э. Макрона — и примкнувшими к нему сотрудниками правоохранительных органов Страсбурга и департамента Нижний Рейн — спланированное желание еще раз унизить российскую дипломатию.

Мы с вами представляем, что после того как шофер Генерального консульства РФ наивно-гостеприимно пригласил покупателей в родной ему дом, немедленно пришли в бешеное безостановочное движение приводные веломеханизмы русофобии, кремлененавистничества, злопыхательского желания насолить и подгадить России. В общем, мрак, грязь и самая последняя обамовщина.

Теперь вернемся к рассказу господина Фонтанеля, который, видите ли, исстрадался по поводу исчезновения своего «домашне-животного» велосипедика. Депутат озаглавил свой рассказ о пропаже и счастливом возвращении дорогого электробайка так: «В Вогезах изобретенный, в Страсбурге похищенный и в РФ найденный!». (Видимо, намекая, что украденные велосипеды стояли чуть ли не во дворе нашего Генконсульства).

Вот что господин депутат сообщает нам якобы с удивлением (при этом его слова подтверждают источники в полиции):

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«Встреча была назначена на завтра (…) у российского консульства».

На следующий день, то есть 14 февраля, «нас встречает шофер консульства и показывает фактуры (на велосипеды. — Ю. С.), заверенные красивой печатью «Консульство России».

Как только полиция убеждается, в том, что один из велосипедов действительно принадлежит депутату Фонтанелю, шофера задерживают и увозят в участок. Но вот другого человека, которого Фонтанель называет «выступавшим в роли переводчика», полиция брать не стала. У него был дипломатический паспорт, поясняет депутат.

То есть член исполкома партии президента Франции утверждает, что двое сотрудников нашей славной дипломатии могут быть замешаны в неблагородном деле продажи краденых велосипедов?!

Поверим ли мы в это?

Личное дело каждого.

С учетом того, что, по данным следственных источников AFP и газеты Les Dernières Nouvelles d'Alsace,

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с января 2020 года этот же шофер якобы продал через этот же сайт более 300 велосипедов (а также батареи и самокаты) на сумму как минимум 100 тысяч евро

— не так легко предположить, что он один, пусть даже и с «переводчиком», мог с такой задачей справиться.

Имеют ли остальные члены так называемой велогруппировки какое-либо отношение к российской дипломатии? Закрывало ли консульство РФ глаза на стоящие во дворе велосипеды? Точнее, выдадут ли наши французские партнеры желаемое за действительное, а действительное за враждебное?

Если в скором времени мы узнаем, что в Страсбурге шьют дело о преступном «российском» сообществе похитителей велосипедов, мы, конечно, уже ничему не удивимся.

Как долго мы будем крутить педали сотрудничества вхолостую?

Впрочем, нашему шоферу все-таки позволили уехать.

Стоит ли из-за каких-то несчастных велосипедов загонять локомотив франко-российских отношений, который, по задумке президента Эммануэля Макрона должен был вытянуть из трясины недоверия еще и отношения РФ и ЕС, так вот стоит ли загонять все это еще дальше на запасный путь истории?

И будем ли мы, от Лиссабона до Владивостока, все так же вхолостую крутить педали взаимовыгодного сотрудничества?

По крайней мере, прогрессивная российская общественность этого не хочет.

Мяч снова на стороне Запада.

А также насос, которым, вероятно, будет накачиваться все это изначально дутое дело.

В ответ на запрос «Новой газеты» Генеральное консульство РФ в Страсбурге прислало короткое, хлесткое коммюнике:

ЦИТАТА

Из ответа Генконсульства РФ в Страсбурге — «Новой газете»

«Действительно, 14 февраля 2021 года страсбургской полицией в момент продажи частному лицу электровелосипеда был задержан сотрудник Генконсульства и доставлен в отделение полиции, где был допрошен.

Обвинение ему предъявлено не было, ограничений по передвижению не наложено, подписка о невыезде не взята.

18 февраля сотрудник покинул Францию в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. Препятствий к выезду со стороны властей не было.

Тиражируемые в СМИ инсинуации о его участии в серии краж велосипедов являются бездоказательными».

Обратите внимание на то, что наши дипломаты отчетливо проявляют намерение ни в коем случае не обидеть французских партнеров, избегая крепкого словосочетания «лживые инсинуации», почему-то используют более нейтральное понятие «бездоказательные».

То есть: докажите!

А вот этой роскошью мы с потенциальным противником делиться не намерены: тем более, что наш водитель сумел выскочить из-под колес французской репрессивно-правоохранительной машины.

По сведениям источников в страсбургских правоохранительных органах, шофера отпустили под обязательство явиться на следующий допрос.

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Но уже 18 февраля, как говорят в консульстве, он «покинул территорию Франции».

Сделал ли он это потому, что его 14 февраля приковывали в полицейском участке велосипедными цепями к батарее, издевательски повторяя русскую пословицу «Не в свои сани не садись»?

Может быть всякое и даже хуже того. Не зря ведь консульство пишет о том, как стремительно ухудшилось состояние здоровья водителя? 14 февраля его взяли в Страсбурге у консульства с четырьмя крадеными велосипедами, а уже 18-го бедняга-водитель вынужден был «покинуть территорию Франции».

Отзовись, герой!

Теперь его судьба вызывает настоящее беспокойство у истинных патриотов России.

Во-первых, легок ли был его путь к медицинской помощи: летел ли он самолетом, или ехал на одном из электровелосипедов?

Думал ли, приближаясь к родным просторам, о том, что никогда бы больше не попался на провокацию французских силовиков —

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если бы только можно было прокрутить педали назад?

Боялся ли он, что во Франции правосудие такое же, как в России, и ему, не так уж и виновному в краже велосипедов, придется хлебать французскую баланду с камамбером и багетом от звонка до звонка?

Или воображал себя новым Юрием Деточкиным, возвращающим истинно народному транспорту истинно народную стоимость? Ну, что это за велосипед за 2999 евро? Еще немного — и дотянет до стоимости колес дипломатического автомобиля!

Наш шофер ведь продавал — если даже верить злопыхателям — вдвое дешевле, не считаясь с финансовыми потерями.

Вероятно, такие люди не должны слоняться по российской земле голодными, больными и пешком.

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Включат ли нашего водителя в предвыборный список одной из конструктивных партий на ближайших выборах в Госдуму VIII созыва?

Это было бы если и не разумным решением, то логичным и правильным.

А пока этого не случилось, я советую вам, дорогие читатели, на всякий случай покрепче пристегивать велосипеды.

Впрочем, и после этого — не помешает.

Пусть депутат Фонтанель и говорит о том, что «ничто, к сожалению, не устоит перед болгаркой».

К слову, прокуратура Страсбурга внесла нашего водителя в базу разыскиваемых лиц МВД Франции.

Юрий Сафронов

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