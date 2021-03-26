 

New York Post – «не нужно у меня уточнять» — Байден заявил, что Харрис выражает его мнение

26.03.2021, 2:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Камала Харрис знает, что делает, — с таким комментарием относительно своего вице-президента выступил американский лидер Джо Байден, пишет New York Post. Назначив её руководить усилиями по замедлению притока мигрантов из Латинской Америки, он отметил: «Когда она говорит, она говорит за меня, и нет никакой необходимости уточнять у меня».


Reuters

Американский лидер Джо Байден заявил, что вице-президент Камала Харрис выражает его мнение и что нет никакой необходимости уточнять у него, какой позиции он придерживается по сделанным ею высказываниям, пишет New York Post.

Это заявление прозвучало, когда он назначил Харрис руководить дипломатическими усилиями по замедлению притока мигрантов через американо-мексиканскую границу.

«По-моему, лучше всего назначать человека, чтобы, когда он или она будет говорить, не возникало вопросов: «А это точка зрения президента?». Когда она говорит, она говорит за меня, и нет никакой необходимости уточнять у меня. Она знает, что делает», — отметил Байден, выступая в Белом доме.

Как напоминает издание, 78-летний Байден в этом месяце случайно назвал свою напарницу по предвыборной гонке «президентом Харрис», и это был уже не первый раз, когда он совершил подобную ошибку.

Байден в среду также заявил, что Камала Харрис будет вести переговоры с Мексикой и странами Центральной Америки, чтобы остановить поток нелегальной миграции и заставить эти государства принимать депортируемых из США людей.

Бывший американский лидер Дональд Трамп на прошлой неделе отметил, что с Байденом «что-то происходит», и задался вопросом, всегда ли глава Белого дома понимает, что он подписывает.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Тест за чашкой кофе – учёные Франции разрабатывают устройства для определения коронавируса в домашних условиях

23.02 / В США обеспокоились возможностью закупки Египтом Су-35 у России

30.12 / Захарова объяснила роль СМИ в американской русофобии

10.07 / Родственники жертв MH17 призвали США предоставить спутниковые снимки с запуском ракеты, чтобы не допустить “победы сил тьмы”

23.07 / В Сочи из-за наплыва туристов усилили меры санитарной безопасности

05.07 / “Карпаты” не явились на игру в Мариуполь, это означает снятие команды с чемпионата

12.03 / 66% украинцев считают, что в 2030 году Россия не будет сверхдержавой – опрос

04.09 / Немецкий политик – отравление Навального — не повод спешить с отказом от «Северного потока — 2»

09.03 / За сутки в Украине сделали 1171 прививку от коронавируса

05.07 / Москвичам рассказали правила поведения при встрече с дикими кабанами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска