Euronews – крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп начал охоту на дне Байкала

Крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп был запущен на озере Байкал после того, как на дно был опущен его последний кластер. Главной задачей этого сложного прибора является отслеживание нейтрино — мельчайших частиц Вселенной. Наблюдения за нейтрино позволяют получить новую информацию о структуре окружающей нас Вселенной и о том, как рождаются и умирают галактики, передаёт Euronews.

Крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп уже работает на дне Байкала. Недавно был опущен в воду его последний кластер. Уникальный прибор оснащён детекторами, улавливающими нейтрино — мельчайшие частицы Вселенной.

Они не вступают в какие-либо реакции и преодолевают гигантские расстояния. Триллионы нейтрино ежесекундно проходят через нашу планету, и отследить их можно в воде. Это одна из важнейших задач астрофизики.

ГРИГОРИЙ ТРУБНИКОВ, директор Объединённого института ядерных исследований в Дубне: Мы можем зарегистрировать частицу, которая летела к Земле, например, три миллиарда лет. Вот всё, что она встретила по дороге, всю информацию, которую она накопила, — мы можем восстановить из сигнала этой частицы. Соответственно, мы можем, вообще говоря, гораздо больше знать об окружающей нас Вселенной, мы можем больше понимать, как рождаются или умирают галактики. Мы можем больше знаний иметь о том, из чего состоит Вселенная, из каких объектов, как эти объекты взаимодействуют друг с другом.

Зачастую требуются годы, чтобы отделить нейтрино от шума или эффектов других частиц. Учёные также пытаются выделить астрофизические данные, полученные от очень далёких нейтрино. Эти данные особенно ценны.

АЛЕКСАНДР АВРОРИН, младший научный сотрудник Института ядерных исследований: Уже после того, как мы научимся подавлять все эти фоны, у нас будет задача выделить событие, которое выглядит, как астрофизическое — и доказать, что оно является астрофизическим. То есть не то чтобы мы, как в обычный телескоп, посмотрели и что-то увидели. Мы не то чтобы ищем иголку в стоге сена, у нас вся планета — «сено». И на нём мы ищем одну иголку, которая ещё очень похожа на сено.

Первые опыты на Байкале начались в 1980-х годах. А нынешний телескоп работает с 1995 года, ежегодно увеличиваясь на один-два кластера. По мощности он уже сопоставим с американским телескопом Ice Cube на Южном полюсе.

НИКОЛАЙ БУДНЕВ, доцент физического факультета Иркутского госуниверситета: Ice Cube — это Южный полюс, это другое полушарие. Они могут наблюдать другие объекты, то есть мы друг друга дополняем. Не конкурируем в этом смысле, а дополняем.

Датчики Ice Cube вморожены прямо в ледяной панцирь Южного полюса. Но кристально прозрачная, без водорослей, вода Байкала в этом плане оказалась ещё более подходящим местом.

Дата выхода в эфир 24 марта 2021 года.