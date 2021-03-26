Свитолина выиграла у американки на страте турнира Miami Masters

Украинская теннисистка Элина Свитолина 25 марта выиграла тяжелый матч в 1/32 финала Открытого чемпионата Майами (Miami Masters). Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса Украины в Facebook.

В Федерации отметили, что Свитолина начинала выступления со второго круга, поэтому ее соперница американка Шелби Роджерс уже успела адаптироваться к кортам, ей это дало определенное преимущество.

“Элина проявила лучшие качества характера и, хотя игра откровенно не удавалась, одержала победу 3:6; 7:5; 6:3”, – сообщили в посте.

Украинка Леся Цуренко, которая была заявлена в квалификацию, из-за травмы локтя отказалась от выступлений. Теннисистка Марта Костюк стартовала в основе чемпионата Майами, однако после COVID-19 она не полностью восстановилась. Костюк проиграла болгарской теннисистке Цветане Пиронковой.

https://www.facebook.com/UkrainianTennisFederation/posts/3608482072594716

Miami Masters – профессиональный теннисный турнир, который проводится в городе Майами-Гарденс (штат Флорида, США). Призовой фонд турнира – $9 млн.

В 2021 году турнир проходит с 22 марта по 4 апреля.

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