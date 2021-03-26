Данилов: Дизтопливом с завода Медведчука и Марченко заправляют российские танки в ОРДЛО

По данным украинского следствия, топливом, которое производится на заводе нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, заправляют российские танки, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире “Радио НВ” 25 марта.

“Есть четкое понимание, и это не является ни для кого новостью, ни для Медведчука, ни для его жены, что они владеют нефтеперерабатывающим заводом, который находится в 14 км от нашей украинско-российской границы, которую сегодня захватила РФ. Есть четкое понимание, что по той информации, которой мы располагаем, дизельным топливом, которое изготовляет этот завод, сейчас заправляют танки РФ, которые находятся на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей”, – заявил он.

На вопрос, почему после введения санкций Медведчук продолжает работать в парламенте и правоохранители не объявляют подозрения, Данилов ответил, что свою функцию в этом вопросе СНБО выполнил.

“Что мы должны делать? Мы свое дело сделали. То, что вы говорите – мне очень хотелось бы, чтобы все было быстро, но, к сожалению, мы 30 лет живем в стране, где очень много рассказывают, очень много обещают политики, когда выходят на следующий политический сезон”, – сказал секретарь СНБО.

СНБО 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, отметил секретарь СНБО.

Как сообщало издание ZN.UA, санкции против Марчено и Лавренюк ввели из-за того, что они являются собственницами Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области. По данным СМИ, Марченко владеет 75% завода, а Лавренюк – 25%. Предприятие обеспечивает нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Санкции также были введены против этого предприятия.

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. С Медведчуком ее связывали “Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

В ОПЗЖ назвали ограничения “репрессиями и уничтожением украинской демократии”.

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