Уровень депрессии и тревожности у матерей увеличился почти вдвое во время пандемии



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Ученые связались с участницами когортного исследования среди будущих матерей All Our Families в 2008 году. Эксперты собирали самые разные данные, включая оценку психического здоровья во время беременности и спустя год, два, три, пять и восемь лет после рождения ребенка. Для нового исследования эксперты привлекли более 1,3 тысячи участниц, чьи дети школьного возраста находились дома с середины марта прошлого года, когда начали вводить ограничения, по сентябрь.

О симптомах депрессии во время пандемии сообщили в среднем 35% матерей детей школьного возраста, в то время как до 2020 года распространенность этого психического расстройства не превышала 19%. У 31% женщин ученые выявили клинически значимые симптомы тревожного расстройства.

Ключевым фактором ухудшения психического здоровья авторы исследования считают дополнительную нагрузку, связанную с необходимостью заниматься дистанционным обучением детей и одновременно работать из дома и выполнять домашние обязанности. Большинство матерей сообщили о том, что им трудно соблюдать баланс в ежедневных заботах, и в этой группе был отмечен самый высокий уровень ухудшения психического здоровья: 40% сообщили о депрессии, 35% жаловались на хроническую тревогу.

Только каждая пятая участница сообщила, что не испытывает трудностей с совмещением дистанционного обучения с другими повседневными заботами. В этой группе не было заметных колебаний в состоянии психического здоровья по сравнению с периодом до пандемии: о симптомах депрессии сообщили 19%, о тревоге — 15%.

Другим серьезным фактором проблем с психикой оказалось снижение доходов во время пандемии, особенно у женщин с невысоким заработком. Ученые отметили, что этот фактор повлиял на моральное состояние женщин гораздо больше, чем до COVID-19, когда некоторые участницы также сообщали о снижении доходов или потери работы.

«Мы ожидали увидеть рост депрессии и тревожности из-за того, что родители испытывают стресс во время пандемии, но увеличение показателей почти вдвое нас удивило», – сообщили авторы исследования.