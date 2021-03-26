ЕС заявил Байдену о готовности работать над поставками вакцины от коронавируса

Главы государств и правительств Евросоюза заявили президенту США Джо Байдену о готовности сотрудничать с Вашингтоном над поставками вакцины от коронавируса, а также экономическим восстановлением после пандемии и распространением демократии, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам онлайн-саммита ЕС.

«Мы определили темы, на которых будем фокусироваться вместе. Конечно, это COVID-19. Мы будем работать над тем, чтоб вакцины были доступны во всем мире. Мы хотим процветания во всем мире, хотим помочь повысить стандарты жизни людей», – передает его слова ТАСС.

Мишель также заявил, что ЕС и США намерены работать над экономическим восстановлением после пандемии и распространением общих ценностей – демократии и верховенства права.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон выразил уверенность, что «Европа станет к лету континентом, который производит самое большое количество вакцин» от COVID-19.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, ЕС ожидает, что производители вакцин будут выполнять свои договорные обязательства.

«Мы сказали, что ни в коей мере не хотим нарушений международных цепочек поставок, но что мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы фирмы, которые заключили с нами контракты, действительно были верны договорам», – сказала она.

«Компании должны сначала выполнить свои контракты, которые у них есть со странами ЕС, прежде чем они смогут экспортировать вакцины. Это в полном объеме касается [препарата компании] AstraZeneca», – уточнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее издание Politico со ссылкой на представителя администрации ФРГ сообщило, что Германия попросит Еврокомиссию (ЕК) закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне. В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V».