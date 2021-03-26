 

В США выразили надежду на действия Анкары по «решению проблемы С-400»

26.03.2021, 1:46, Новости дня
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Вашингтон рассчитывает на действия Турции по «решению проблемы С-400», сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Euronews.

«Мы в своих разговорах очень честны, ясны и открыты, и я надеюсь, что Турция предпримет некоторые действия, чтобы решить проблемы, которые, к примеру, С-400 представляет для альянса (НАТО)», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт.

Напомним, США в очередной раз потребовали у Турции отказаться от российских С-400. Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. 

Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у РФ второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.



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