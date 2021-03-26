Случай подпольной VIP-вакцинации от COVID-19 начали расследовать в Бразилии

Федеральная полиция и генеральная прокуратура Бразилии начали расследовать случай незаконной внеочередной вакцинации от коронавируса, в которой участвовали политики и бизнесмены штата Минас-Жерайс, сообщил портал G1.

По данным издания Piauí около 50 человек, в том числе известные бизнесмены и политики получили вакцину от коронавируса вне очереди. Предположительно для незаконной вакцинации использовался американский препарат Pfizer, передает ТАСС.

Один из них вакцинировавшихся, экс-сенатор Клезиу Андраде, подтвердил, что получил прививку таким образом. По данным СМИ, за две дозы вакцины требовалось заплатить 600 реалов (около 90 долларов). Представительство Pfizer отрицает продажу своей вакцины для использования вне национальной программы иммунизации.

В случае, если полиция все же подтвердит факт нелегальной вакцинации, ее участникам и организаторам могут быть вменены контрабанда и нелегальное использование незарегистрированных фармпрепаратов.

В январе сообщалось, что в Киеве чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. При том, что на Украине кампания по вакцинации населения началась в конце февраля. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников.