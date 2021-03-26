«Сотрудники колонии “проверяют”, не убежал ли он, будя его каждый час ночью»

Деятели культуры, правозащитники и журналисты обратились к главе ФСИН и генпрокурору из-за условий содержания Навального в колонии.

Директору ФСИН РФ А.П. Калашникову, генпрокурору РФ И.В. ​Краснову, уполномоченному по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой

Мы, граждане России, обращаемся к Вам по срочному поводу, не терпящему отлагательств. 24 марта адвокаты Алексея Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев сообщили, что после целого дня ожидания перед проходной ИК-2 в Покрове их не допустили на встречу с подзащитным Алексеем Анатольевичем Навальным, сославшись на то, что рабочий день в колонии закончен.

Накануне у Алексея Навального был адвокат, который сообщил, что состояние его здоровья ухудшилось, у него отнимается нога и боли не проходят. Как известно, летом прошлого года Алексей Навальный был отравлен и пролежал в коме 18 дней. В связи с отравлением многие функции жизнедеятельности его организма, в том числе и неврологический статус, были нарушены. К моменту возвращения Навального в Россию реабилитация его здоровья не была закончена. Очевидно, что в связи с нахождением его под стражей никакой реабилитационной и серьезной медикаментозной помощи он не получает.

В настоящее время, с учетом полученной информации, у нас есть серьезные основания опасаться за его здоровье и жизнь. Мы также обеспокоены и требуем Вашего усиленного внимания к ситуации, касающейся признания Алексея Навального «склонным к побегу». По его словам, сотрудники колонии «проверяют», не убежал ли он, будя его каждый час ночью. В его бараке установлена видеокамера, так что нет никакой необходимости в том, чтобы будить его каждый час, лишая права на сон. В соответствии с законом каждый арестант, находящийся под стражей, должен быть обеспечен восьмичасовым непрерывным сном.

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Такая практика ИК-2, по сути, не только нарушает это законное право осужденного, но является и психологической пыткой, которая влечет к ухудшению его здоровья и представляет угрозу его жизни.

Мы просим Вас изучить документы, послужившие основанием для признания Алексея Навального «склонным к побегу», на их соответствие и доказательность применительно именно к нему и срочно снять с Алексея Навального этот статус, тем самым прекратить тяжелую психологическую и физическую пытку.

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Между тем Вы, Александр Петрович, 26 февраля 2021 года в интервью ТАСС заявили, что «в колонии нет угрозы безопасности и здоровью Алексея Навального», То есть Вы, также и генпрокурор Игорь Краснов являетесь гарантами безопасности, здоровья и жизни Алексея Навального.

Мы просим Вас и требуем принять все меры к созданию для Алексея Навального нормальных, не угрожающих его здоровью и жизни условий содержания в колонии, а также обеспечить законный и своевременный доступ к нему его адвокатов. Согласно российскому закону, адвокаты имеют право на беспрепятственное посещение своих подзащитных. На каком основании адвокаты Навального вынуждены ждать встречи со своим подзащитным четыре-пять часов?

На каком основании их не допускают к их подзащитному, чье здоровье вызывает обеспокоенность?

Просим Уполномоченного по правам человека Татьяну Николаевну Москалькову посетить Алексея Навального в колонии, своими глазами увидеть, в каких условиях он содержится и каково состояние его здоровья.

Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты» Евгения Альбац, главный редактор The New Times Тихон Дзядко, главный редактор телеканала «Дождь» Сергей Смирнов, главный редактор сайта «Медиазона» Кирилл Рогов, вице президент фонда «Либеральная миссия» Андрей Звягинцев, кинорежиссер Виталий Манский, кинорежиссер Гарри Бардин, режиссер Владимир Мирзоев, режиссер Людмила Улицкая, писатель Андрей Дмитриев, писатель Николай Прокудин, писатель Чулпан Хаматова, актриса Лия Ахеджакова, народная артистка РФ Андрей Смирнов, кинорежиссер, народный артист РФ Анатолий Белый, актер Елена Коренева, актриса Анатолий Голубовский, историк Лев Пономарев, правозащитник (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Леонид Гозман, политик Андрей Нечаев, политик Николай Подосокорский, публицист Юрий Гиммельфарб, журналист Зоя Светова, журналист Ксения Ларина, журналист Андрей Лошак, журналист Наталья Мавлевич, переводчик Алина Витухновская, поэт Алхас Абгаджава, адвокат, Ирина Бирюкова, адвокат Наталья Земскова, адвокат Каринна Москаленко, адвокат Анна Ставицкая, адвокат Мария Эйсмонт, адвокат Ярослав Никитенко, физик Андрей Макаревич (музыкант) Николай Сванидзе, историк, правозащитник Наталья Евдокимова, правозащитник Александр Черкасов, правозащитник Сергей Давидис, правозащитник Юрий Вдовин, пенсионер Елена Селезнева, врач Людмила Лапицкая, пенсионер Игорь Штурц, преподаватель вуза Елена Мовчан, переводчик Светлана Астраханцева, правозащитник Надежда Веклич, правозащитник Елена Волкова, филолог Станислав Станских, юрист Игорь Топорков, правозащитник Ирина Глушкова, востоковед Сергей Дмитриев, китаист Алексей Шевченко, гражданский активист Максим Евсеев, музыкант Владимир Клейнер, пенсионер Лев Белоусов, гражданский активист Владимир Генин, композитор Леонид Никитинский, журналист Ирина Левинская, научный сотрудник Борис Соколов, писатель Анатолий Харитонов, пенсионер Андрей Рашевский, юрист Алексей Паперный, музыкант Лидия Веклич, пенсионерка Клавдия Ложкарева, председатель совета ветеранов микрорайонов г. Заволжья Нижегородской области Константин Исааков, журналист Борис Вишневский, политик Михаил Сергеев, историк религии Ашраф Фаттахов, юрист Марина Бородицкая, писатель Наталья Тумашкова, психолог Дмитрий Раскин, писатель Виктор Николаев, режиссер-педагог Сергей Алексашенко, экономист Александр Заславский, музыкант Ольга Лапицкая, пенсионер Яков Вольдман, профессор Алексей Васильев, преподаватель Евгений Серов, пенсионер Мария Кулланда, историк Александр Оболонский, д.ю.н., профессор Юрий Вешнинский, урбанолог, кандидат культурологии Алексей Захаров, самозанятый Елена Баевская, переводчик Андрей Збарский, редактор Сергей Денисов, пенсионер Роман Кривко, профессор Александр Комеч, доктор физ-мат наук, профессор РАН Стрижак Олег, IT-специалист Михаил Аркадьев, композитор, заслуженный артист РФ Александр Нежный, писатель Елена Григорьева, пенсионер Кириллов Андрей, театровед Георгий Шелике, переводчик Виталий Диксон, писатель Нина Дымшиц, киновед Амина Гасанова, переводчик Андрей Митрофанов, доктор исторических наук, профессор Владимир Шавловский, пенсионер Виталий Адаменко, математик Виктор Юнак, писатель Яков Фельдман, учитель математики Георгий Левинтон, филолог, Наталия Демина, научный журналист Елена Мариничева, (переводчик) Ефим Хазанов, академик РАН, Нижний Новгород Кувакин Валерий, д.ф.н., проф. МГУ Анна Ожиганова, научный сотрудник Григорий Амнуэль, продюсер Елена Фанайлова, литератор, журналист Евгений Савостьянов, политолог Петров Никита, историк Татьяна Котляр (правозащитник) Арсен Мирзаев, поэт Григорий Кружков, литератор Марина Климова, сценограф Аркадий Коников, программист Валентин Скворцов, профессор Галина Ельшевская, искусствовед Александр Гурьянов, историк Алексей Боганцев, преподаватель Татьяна Дорутина, правозащитник Елена Караваева, пенсионер Лариса Винокурова, гражданский активист Александр Филиппенко, актер Марина Ишимбаева, режиссер Вера Шабельникова, редактор Татьяна Бонч-Осмоловская, писатель Екатерина Гайдамачук, пенсионерка Леонид Крикун, адвокат Ирина Крайнева, историк Ирина Карачёва, актриса Марина Андреева, адвокат Марина Вишневецкая, писатель Юлий Гуголев, поэт Лев Рубинштейн, поэт, писатель Марина Бувайло, писатель Дмитрий Бавильский, писатель Мария Майофис, литературовед, историк литературы Илья Кукулин, литературовед, историк литературы Геннадий Красухин, литературовед Лилия Газизова, поэт Наталья Иванова, писатель Игорь Зотов, писатель Мария Фаликман, поэт, переводчик Ольга Дробот, переводчик Евгений Ермолин, писатель Ольга Варшавер, переводчик Георгий Ефремов, поэт, переводчик Ирина Стаф, переводчик Виктор Шендерович, писатель Леонид Бахнов, писатель Александр Гельман, сценарист Максим Осипов, писатель, Олег Лекманов, филолог, писатель Виталий Диксон, писатель Виталий Шейнис, политик Татьяна Прилипко, адвокат

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