Fox News – расовая ненависть разрушит США, если не остановить её сейчас

Два американских сенатора-демократа отказались утверждать любых белых министров и советников, пока на ключевых постах в администрации Байдена «недостаточно» представителей расовых и сексуальных меньшинств, пишет Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, подобные проявления расизма в Америке существовали издавна, однако сейчас они особенно опасны.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Забавно, что важные новости никто особо не освещает, вместо этого СМИ потчуют нас мелочами. Всегда сплошные мелочи, вагон и маленькая тележка! Немолодой профессиональный игрок в гольф повредил ногу в ДТП — телеканалы только об этом и говорят. Крушение его автомобиля они освещали больше, чем бомбардировку Сирии. Именно так. Потом, несколько недель спустя, какая-то чудная фальшивая герцогиня из Лос-Анджелеса даёт скучное интервью Опре (Уинфри. — ИноТВ), и для нас это сенсация. Много дней мы не говорим ни о чём другом! А когда происходит действительно весомое событие, его обходят молчанием!

К примеру, только вчера два действующих сенатора США объявили, что они против самих основ американского Закона о гражданских правах, а потом предприняли нападки на основной, главный принцип нашей страны. Некоторые в Twitter были этим шокированы, и если бы не это, вы никогда бы не узнали о происшедшем. Но это действительно было.

Тэмми Дакуорт из Миннесоты и Мэйзи Хироно из штата Гавайи публично проинформировали Белый дом, что, пока администрация Байдена не поставит на важные посты больше людей, которые им нравятся, они отказываются утверждать любых белых претендентов на должности. Цитирую: «Я буду голосовать против любых кандидатов, не отражающих многообразие, — это Дакуорт произнесла вслух, на камеру. — Я буду голосовать за расовые меньшинства и за ЛГБТК. Но ни за кого другого я голосовать не буду». Для тех, кто не расслышал или не совсем понял, Дакуорт сказала это несколько раз. А потом её поддержала Мэйзи Хироно. Вот что Хироно сказала вчера на MSNBC.

МЭЙЗИ ХИРОНО, сенатор США: Позиция Тэмми такова: пока она не заручится обещанием Белого дома, что в кабинете министров, среди высокопоставленных советников будет больше представителей многообразия, она не будет голосовать за утверждение кандидатур, не отражающих многообразие. То есть речь идёт не о стравливании одной группы многообразия с другой. Я считаю, это хорошо сформулированная, сосредоточенная позиция. И я готова к ней присоединиться.



ВЕДУЩАЯ MSNBC: Как по-вашему, администрация Байдена была достаточно восприимчива к вашим просьбам о большем многообразии?

МЭЙЗИ ХИРОНО, сенатор США: Очевидно, что нет. Иначе бы Тэмми и я не заняли такую позицию. Мы бы хотели лучшего.

К слову о сенсациях. Два настоящих сенатора США публично объявляют, что будут отказывать в принятии на работу людям с неправильным цветом кожи. Это ли не новость? Ещё какая! Хотя Мэйзи Хироно и Тэмми Дакуорт могут и не понимать, что это новость. В их защиту отметим, что Хироно и Дакуорт славятся как самые недалёкие политики в Вашингтоне. Ни одна из них не способна поддержать беседу за столом.

Но не все в конгрессе тупы или забывчивы. Во всяком случае, не Чак Шумер. Лидер большинства в сенате ничего не упускает. Всю жизнь Чак Шумер громогласно твердил нам, что расовая дискриминация — это плохо. Разумеется, так и есть. И вот на этой неделе две его коллеги, выступая по телевидению, требуют расовой дискриминации. Что об этом думал Чак Шумер? Он не обмолвился ни словом. Как и все остальные демократы. Это моральные пигмеи, некоторые из них продали бы своих детей, если бы цена их устроила. А некоторые питают расовую ненависть и, наверное, согласны.

Но какими бы ни были их мотивы, то, что это произошло публично и никто из власть имущих этого не прокомментировал, похоже на поворотный момент в истории нашей страны. Вот, если коротко, наш основной принцип: все американцы обладают неотчуждаемым правом — это данное Богом и гарантированное конституцией право — оцениваться по своим поступкам и решениям, а не по расовой принадлежности, генетике или личности родителей. Точка. Вот всё, что обещает наша страна. Это то, что нас отличает. Это причина, по которой люди приезжают сюда из других стран. Именно это всеобщее равенство позволяет нам быть самоуправляемой республикой.

Кстати, вдобавок ко всему прочему, это ещё и федеральный закон. Это записано. То, что сделали Мэйзи Хироно и Тэмми Дакуорт, не только отвратительно с точки зрения морали, хотя и это тоже, но ещё и противозаконно. Раздел 6 принятого в 1964 году Закона о гражданских правах начинается так, цитирую: «Никто в Соединённых Штатах не должен на основании своей расы, цвета кожи или национального происхождения быть отстранён от участия или от пользования благами или подвергаться дискриминации в рамках программ или мероприятий, получающих федеральное финансирование». Конец цитаты.

Нельзя отказать американцу в федеральной должности на основании его расы. Это противозаконно. Уже почти 60 лет как противозаконно. Расовая дискриминация при приёме на госслужбу — это преступление. Возможно, вы об этом уже слышали. Об этом можно прочесть на стене любой комнаты отдыха в любом офисе США. На самом деле, Закон о гражданских правах, возможно, самый знаменитый из наших законов. Но когда его принимали, многие видные демократы были против — совсем как сейчас.

Что бы вам ни говорили, критическая расовая теория — не новая идея. В 1964 году каждый третий демократ в сенате проголосовал против Закона о гражданских правах. Одного из них звали Роберт Бёрд. Бёрд был ярым сторонником «справедливости», или, как её тогда называли, законов Джима Кроу. В 1944 году, в разгар Второй мировой войны, Роберт Бёрд написал письмо Теодору Билбо, тоже демократу, сенатору от Миссисипи. Бёрд был недоволен, что администрация Рузвельта давала федеральные рабочие места людям с неправильным цветом кожи. Роберт Бёрд был Тэмми Дакуорт своего времени.

Цитирую: «Я никогда не стану сражаться в составе вооружённых сил бок о бок с негром, — поразительно, но Бёрд это написал! — Я скорее тысячу раз умру и увижу, как наше славное знамя будет навсегда втоптано в грязь, чем стану свидетелем того, как нашу страну портят расовые дворняжки, атавизм самого чёрного дикарства». Конец цитаты. Роберт Бёрд действительно это написал!

В то время, когда он это написал, он работал вербовщиком ку-клукс-клана, который тогда был близким аналогом современного Йельского университета — одним из основных источников яда в нашем обществе. Два года спустя Бёрд написал известному стороннику критической расовой теории, Джоэлу Баскину, тогдашнему Великому Магу их любимой организации. Цитирую: «Клан сейчас нужен, как никогда, — писал Роберт Бёрд. — И мне не терпится увидеть его возрождение здесь, в Западной Вирджинии. Необходимо уже сейчас продвигать клан в каждом штате Союза. Не могли бы вы проинформировать меня о возможностях воссоздания кланового Королевства Западной Вирджинии?» Конец цитаты. Повторюсь, это действительно было.

Написав это письмо, Роберт Бёрд вскоре бросил свою карьеру в клане: она никогда не была прибыльной. Вместо этого он решил баллотироваться на государственный пост как демократ. Роберт Бёрд служил в конгрессе почти 60 лет. Когда он умер, в первый срок Барака Обамы, всё руководство Демократической партии пришло со слезами почтить его память. Что удивительно, в их числе был и сам Барак Обама! «Сенат США почти невозможно представить без Роберта Бёрда, — сказала Хиллари Клинтон. — Он не только прослужил там дольше всех, он был сердцем и душой сената. С первого дня своей работы в сенате я искала его наставлений». Так сказала Хиллари Клинтон, и, конечно же, так она и делала.

«Некоторые были всего лишь свидетелями истории, а сенатор Бёрд был одним из её творцов, он прилагал усилия, чтобы построить лучшее будущее для всех нас», — отметила взволнованная Нэнси Пелоси. Пожалуй, дольше всех говорил вице-президент Джо Байден, большой энтузиаст панихид и похорон. «Мой очень близкий друг, один из моих наставников», — так он охарактеризовал Роберта Бёрда. Послушайте, как Джо Байден искажает строки Шекспира, превознося своего наставника из ку-клукс-клана.

ДЖО БАЙДЕН, будущий президент США: Когда я узнал о его смерти, я выполнял поручение президента в Кливленде. И я сказал, перефразируя поэта: «ему подобных мы уже не встретим». Господин лидер (сенатского большинства. — ИноТВ), мы больше не увидим подобных вам. Я не буду просить Бога благословить вас, потому что Он уже благословил, и я знаю, где вы сейчас.

«Ох, — думаете вы, — это было так давно! Быть может, Байден уже и не помнит… Это же было летом 2010 года, когда люди просто не понимали таких вещей! Они думали, ку-клукс-клан — это какое-то безобидное братство, вроде ордена «Лосей» или Ротари-клубов…» Да нет, всё они понимали. В глубине души они никогда не возражали против основной идеи, изменились только цвета. В одном из самых тёмных уголков человеческой сущности живёт инстинкт, который велит собираться в агрессивную толпу и нападать на людей за то, какими те родились. «Страх перед иными», как называют это социологи. Они объясняют это биологической эволюцией. Откуда бы ни было это явление, как его ни назови, оно реально. И оно представляет серьёзную угрозу для Америки.

Это огромное, сложное и да, многообразное общество. У нас очень мало общего друг с другом. Не считая того факта, что мы все американцы. В границах этой страны живёт 350 миллионов человек, большинство из нас не может уехать. Так что нам приходится жить вместе. Если вы хотите, чтобы американцы жили мирно, не причиняя друг другу вреда, вы должны относиться к ним как к индивидам, а не как к членам враждующих племён. Вы должны гарантировать, что у всех американцев одни и те же, равные возможности жить, работать и учиться. И что к ним всем закон относится одинаково. Равенство перед законом.

Нельзя просто взять и объявить, что американцы определённого цвета не могут быть приняты на работу. Если так делать, всё очень быстро начнёт рассыпаться. У нас, кстати, даже война была из-за этого. Погибло 700 тысяч человек. Не так давно все американцы это понимали или делали вид, что понимают. Но потом новое поколение Робертов Бёрдов взяло под контроль Демократическую партию и дало волю тёмным, примитивным силам. Вы видите это повсюду, и вряд ли вам нужно об этом напоминать.

Но вот один вчерашний пример. Журнал The Nation, флагманское издание американских левых, опубликовал статью с таким заголовком: «Я не готов вернуться в белое общество». Это написал выпускник юридического факультета Гарвардского университета по имени Эли Мистал. Вот начало статьи, цитирую: «Я уже говорил, здесь и не только, что одним из главных благ пандемии для меня была возможность исключить расизм и белизну вообще из моей повседневной жизни. Конечно, в минувшем году мне всё равно приходилось взаимодействовать с белыми в Zoom или видеть их по телевизору, или беспокоиться, не преуспеют ли они в переизбрании президента, ратующего за превосходство белых. Но белые люди не всегда у меня перед глазами. Я могу, по большому счёту, иметь дело с белизной лишь тогда, когда захочу. Белые не стали лучше, просто я смог ограничить свой контакт с ними». Конец цитаты. И этот человек учился на юридическом факультете Гарварда!

Это ненормальное и нездоровое явление. Это открытая расовая ненависть и начало настоящего разрушения. Как и в случае с Хироно и Дакуорт, никто из власть имущих не заявил об этом ни слова. Естественно, подобных проявлений становится больше, и они становятся опаснее.

На прошлой неделе корпоративный сайт The Root опубликовал своего рода манифест террора за авторством обозревателя The New York Times Деймона Янга. Начинается так: «Белизна — это кризис для здоровья населения. Она сокращает продолжительность жизни, загрязняет воздух, расстраивает равновесие, опустошает леса, плавит ледники, провоцирует (и финансирует) войны, сглаживает диалекты, заражает сознание и убивает людей». Учитывая всё это, белизна — самая опасная сила в мире. Янг пишет: «Превосходство белых — это вирус, который, подобно другим вирусам, не умрёт, пока не закончатся тела, которые он может инфицировать. Следовательно, единственный способ его остановить — это локализовать, изолировать, извлекать и убивать его». Конец цитаты.

«И убивать». Нельзя не задаться вопросом: к чему именно всё это ведёт? Давайте остановимся прежде, чем узнаем ответ.

Дата выхода в эфир 24 марта 2021 года.