 

Польский генерал – Германии давно пора осознать — военная и энергетическая безопасность неразрывно связаны

26.03.2021, 1:24, Новости дня
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Безответственное поведение Германии в плане строительства газопровода «Северный поток — 2» не поставит под угрозу её членство в НАТО, уверен польский генерал Роман Полько. В интервью wPolityce он, однако, упрекает Берлин в том, что он до сих пор не сделал выводов из более раннего саммита НАТО в Праге, на котором Лех Качиньский поднимал вопрос энергетической безопасности и предостерегал от российского шантажа нефтью и газом.


Reuters

Во время саммита НАТО глава дипломатии США заявил, что газопровод «Северный поток — 2» вредоносен для Европы и США и что он противоречит целям энергетической безопасности ЕС. Польский генерал Роман Полько согласен с тем, что энергетическая безопасность неразрывно связана с вопросами военной безопасности. В беседе с wPolityce он объясняет, что сегодня безопасность рассматривается системно.

 «Сложно говорить о военной безопасности, если, например, не принимается во внимание энергетическая безопасность. Это сообщающиеся сосуды. Я думаю, что на самом деле первым к этому выводу пришёл покойный президент Лех Качиньский. Именно он поднял вопрос энергетической безопасности на саммите НАТО, когда РФ пыталась шантажировать Европу нефтью и газом. Это был саммит в Праге — тогда это активно обсуждали», — рассказывает военный. 

«В свете того, что тема уже была известна, решения немецкой стороны вызывают особое удивление, ведь, по сути, именно она создала эту угрозу — строительство «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» не только в ущерб Польше, но и в ущерб Украине», — добавляет он. 

В интервью Полько обращает внимание на то, что хотя Германия и принимает решения, противоречащие интересам всего альянса, позиция Берлина по «Северному потоку — 2» не может повлиять на его членство в НАТО. «Я думаю, что в целом Германия проводит политику здравого смысла. Несмотря на то что она имеет настолько тесные отношения с Россией и вместе с ней воплощает в реальность этот проект, она полностью осознаёт, что РФ представляет собой угрозу и что именно альянс НАТО гарантирует её безопасность», — поясняет генерал. При этом он обращает внимание на то, насколько интересы немецких олигархов и политиков, нанятых немецкими компаниями, берут верх и насколько их решения сказываются на безопасности Европы. 

Полько также напоминает, что не так давно мир был свидетелем того, как президент Трамп грозился вывести солдат из Германии и даже полностью ликвидировать американские базы. «Тогда наступил некий момент осознания, что именно НАТО и американское присутствие в этом регионе Европы выступает гарантом стабильности и безопасности», — резюмирует военный в беседе с wPolityce.



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