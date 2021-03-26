 

Глава МИД Польши – сегодняшняя политика России — вызов для безопасности НАТО

26.03.2021, 1:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

НАТО необходимо рассматривать вопросы эффективного политического сдерживания и военной безопасности вместе, ведь политика РФ представляет собой всё большую угрозу для Североатлантического альянса, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Его слова прозвучали в ходе встречи глав дипломатии европейских государств в Брюсселе, пишет Defence 24.


Facebook

«Российская политика — это вызов безопасности для НАТО. В этом плане абсолютно необходимо соединять эффективное политическое сдерживание и военную безопасность», — заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в среду в Брюсселе на встрече глав дипломатии стран Североатлантического альянса.

«Одним из лучших доказательств достоверности этого убеждения выступают нынешние события в Болгарии. Нам известно, что предполагаемые российские шпионы активизировали свою деятельность на территории государства — члена НАТО и союзника Польши», — объяснил министр.

Отношения между НАТО и ЕС стали важным вопросом, затронутым в ходе встречи министров. «Мы воспользуемся присутствием главы дипломатии ЕС Жозепа Боррелля и государств — членов ЕС, таких как Швеция и Финляндия, чтобы поговорить о том, что связывает НАТО и европейское сообщество с точки зрения общей безопасности», — добавил он. 

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что единство европейцев в отношении РФ должно выходить за рамки самого ЕС. «Мы имеем дело с Россией, которая отдаляется от европейских ценностей, становится всё более авторитарной страной, поэтому мы должны реагировать на это», — подчеркнул он. Боррель добавил, что дезинформация и кибератаки которые практикует Россия, ЕС рассматривает в качестве проблемы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Российский посол вылетел из Нью-Йорка в Москву

17.08 / Макрон поддержал протесты в Белоруссии

28.07 / “Все – уважаемые люди”. Данилов сообщил, что есть несколько кандидатур для замены Кучмы на консультациях в Минске

17.09 / Европарламент принял резолюцию о мерах после покушения на Навального

12.08 / ВОЗ выразила уверенность в способности РФ создать качественную вакцину от COVID

21.12 / В Совбезе РФ заявили, что у них нет сотрудника, чьим именем представился Навальный в разговоре со своим вероятным отравителем

22.11 / Американская компания Moderna раскрыла цену на свою вакцину от COVID-19

27.12 / Сафронова поместили в одну камеру с осужденным за шпионаж Василенко

17.12 / Решение парламента Молдовы о статусе русского языка очень опасное – Данилов

19.03 / Эксперты позитивно отозвались о качестве съемки в смартфоне OPPO Find X3 Pro

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска