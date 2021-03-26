Le Figaro – в вопросе «Спутника» Европа пошла против интересов людей

Еврокомиссар Тьерри Бретон отказался выдать разрешение на применение российской вакцины «Спутник V» и заявил, что ЕС совершенно не в чем себя упрекнуть. Как пишет Le Figaro, отказ признать за европейцами право использовать иностранные вакцины вновь говорит о том, что идеологический фанатизм и протекционизм ставятся выше прагматизма и здоровья населения.



Reuters

Еврокомиссар Тьерри Бретон отказался выдать разрешение на применение российской вакцины «Спутник V». Как пишет Le Figaro, этот шаг говорит об идеологическом подходе, который встаёт выше прагматизма и здоровья населения Европы.

Как отмечает издание, в настоящий момент в Израиле уже сделали 112 инъекций вакцины на 100 жителей и снимают ограничения в большинстве отраслей деятельности. Далее идут ОАЭ, Великобритания, Чили и США с результатом в 75, 44, 43 и 36 доз. А ЕС и Франция плетутся в хвосте с 13 и 12 дозами.

«Для понимания провала Европы не нужно иметь докторскую степень по эпидемиологии. Вакцинация — не то, что мы можем позволить себе проводить в расслабленном темпе. Это напряжённый бег, обрекающий самых медленных наблюдать за биологической, социальной и экономической гибелью людей, которые могли бы быть спасены, если бы к ситуации отнеслись с большей серьёзностью», — пишет автор материала.

Бретон заявил, что ЕС совершенно не в чем себя упрекнуть. Однако, пишет автор статьи, полное отсутствие самокритики со стороны европейского руководства не сулит ничего хорошего в будущем, поскольку отказ признать ошибки в ходе европейской вакцинации препятствует повышению эффективности всех ведомств.

«Беззаботность европейского руководства напоминает отрицание дефицита советской номенклатурой. Не признавая структурные изъяны советского режима, она лишь ускорила его развал. Нынешняя вакцинация уже стала огромной рекламой брексита, и европейскому руководству не стоит удивляться, если общественность отвернётся от наднациональной политики с туманными перспективами», — заключает автор Le Figaro.