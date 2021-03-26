 

Байден: Россия больше не говорит про коммунизм. Она выступает за автократию

26.03.2021, 1:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент США Джо Байден считает, что в XXI веке между собой конкурируют демократии и автократии, и страны с демократическим устройством должны доказать, что они лучше. Об этом он заявил 25 марта в Вашингтоне на своей первой на посту президента пресс-конференции, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Тему демократии он поднял в контексте обсуждения отношений с Китаем. 

“Ваши дети, ваши внуки должны будут защищать свои докторские диссертации о том, кто преуспел в нашем мире: автократия или демократия. Сейчас это решается. Не только о Китае речь. Посмотрите вокруг. Мы переживаем четвертую промышленную революцию, – сказал Байден. – Эти значительные изменения, которые мы претерпели в науке, технологиях, окружающей среде… Как мы к этому приспособимся? Достаточно ли демократии способны конкурировать в таких новых условиях? Мы должны это доказать. Это совершенно четко и ясно для нас. Все демократические страны, думаю, со мной согласны, что сейчас идет борьба между демократиями и автократиями”. 

В качестве примера он привел Россию и назвал ее автократией. 

“Обратите внимание: Россия больше не говорит про коммунизм. Она выступает за автократию, где принимает решения один человек – руководитель страны. Вот к чему, собственно говоря, все идет. Мы должны доказать, что демократия работает”, – подчеркнул президент США. 

Международная неправительственная организация Freedom House заявила, что в 2020 году уровень свободы и демократии в мире снизился. В отчете организации сказано, что число свободных стран сократилось до 82, а несвободных – увеличилось до 54. Рейтинг возглавляют три страны, которые набрали по 100 баллов, – это Финляндия, Швеция и Норвегия, у Германии – 94 балла, Франции – 90, США – 83. Россия (20) и Китай (9) относятся к несвободным странам. У Украины 60 баллов, ее эксперты назвали “частично свободной”.


Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Происшествия: Кто заставил Су-35 стрелять по своим

09.03 / Песков опроверг связь российских спецслужб с негативными новостями о западных вакцинах

06.10 / В Херсонской области мать утопила тяжелобольного ребенка

06.07 / Патриарх Кирилл выступил против превращения собора Святой Софии в мечеть

07.12 / Празднование дома, покупки онлайн. В ВОЗ дали рекомендации, как избежать заражения COVID-19 во время зимних праздников

14.11 / Лукашенко заявил о начале передачи полномочий президента Белоруссии

04.10 / Британия и Франция обновили суточные рекорды по коронавирусу

11.10 / Улучшилось состояние заболевшего коронавирусом Порошенко

29.01 / В ВОЗ раскрыли сроки получения основных данных о вакцине «Спутник V»

21.12 / “Язык смотрится отвратительно”, “Пошлость”, “Шалапутная баба”. 47-летняя Королева возмутила фанов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска