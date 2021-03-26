Байден: Россия больше не говорит про коммунизм. Она выступает за автократию

Президент США Джо Байден считает, что в XXI веке между собой конкурируют демократии и автократии, и страны с демократическим устройством должны доказать, что они лучше. Об этом он заявил 25 марта в Вашингтоне на своей первой на посту президента пресс-конференции, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Тему демократии он поднял в контексте обсуждения отношений с Китаем.

“Ваши дети, ваши внуки должны будут защищать свои докторские диссертации о том, кто преуспел в нашем мире: автократия или демократия. Сейчас это решается. Не только о Китае речь. Посмотрите вокруг. Мы переживаем четвертую промышленную революцию, – сказал Байден. – Эти значительные изменения, которые мы претерпели в науке, технологиях, окружающей среде… Как мы к этому приспособимся? Достаточно ли демократии способны конкурировать в таких новых условиях? Мы должны это доказать. Это совершенно четко и ясно для нас. Все демократические страны, думаю, со мной согласны, что сейчас идет борьба между демократиями и автократиями”.

В качестве примера он привел Россию и назвал ее автократией.

“Обратите внимание: Россия больше не говорит про коммунизм. Она выступает за автократию, где принимает решения один человек – руководитель страны. Вот к чему, собственно говоря, все идет. Мы должны доказать, что демократия работает”, – подчеркнул президент США.

Международная неправительственная организация Freedom House заявила, что в 2020 году уровень свободы и демократии в мире снизился. В отчете организации сказано, что число свободных стран сократилось до 82, а несвободных – увеличилось до 54. Рейтинг возглавляют три страны, которые набрали по 100 баллов, – это Финляндия, Швеция и Норвегия, у Германии – 94 балла, Франции – 90, США – 83. Россия (20) и Китай (9) относятся к несвободным странам. У Украины 60 баллов, ее эксперты назвали “частично свободной”.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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