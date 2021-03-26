 

В Ивано-Франковской области будут судить женщину за распространение фейков о вакцине

26.03.2021, 1:18, Новости дня
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В Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области поступило дело о привлечении к административной ответственности жительницы города Коломыя из-за распространения фейков о вакцине. Об этом сообщает пресс-служба суда.

О какой именно вакцине идет речь, в сообщении суда не уточняется.

Из протокола об административном правонарушении следует, что женщина на своей странице в Facebook распространила ложную информацию относительно вакцины, которая якобы не прошла все этапы испытания.

В суде сообщили, что женщину будут судить за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения (ст. 173-1 Кодекса Украины об административных нарушениях). Заседание назначено на 8 апреля.

По данным исследования, проведенного по заказу Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), за девять месяцев 2020 года в Украине в соцсетях обнаружили 250 тыс. фейков и дезинформационных сообщений о коронавирусе.

В марте 2021 Минздрав Украины опубликовал самые популярные из них и рассказал, почему не стоит им верить. 

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что в Украине запустили массированную кампанию по дискредитации вакцины от коронавируса Covishield, которая до сегодняшнего дня была единственной в Украине. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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