В студию “Права на владу” принесли поврежденные двери из Офиса президента. Мосейчук назвала их “жертвой протеста”

В студию программы “Право на владу” на канале “1+1” 25 марта принесли двери здания Офиса президента, которые были повреждены в ходе протестов 20 марта.

“Мне стоило больших усилий притащить сюда этот атрибут – атрибут протестов. Это двери из Офиса президента, двери из Банковой. Я бы не сказала, что это – символ протестов, которые прошли в субботу. Я бы сказала, что это – жертва протестов. И слава Богу, что это жертва не живая. Но мы вот так, сквозь битое стекло, будем смотреть на эти события и думать, способны ли мы договориться и слышать друг друга”, – сказала ведущая Наталья Мосейчук в начале программы.

В ток-шоу участвовали издатель, ветеран АТО Владислав Стафийчук (Влад Сорд), который был задержан на акции протеста под ОПУ и находится под домашним арестом, замминистра внутренних дел Антон Геращенко, замглавы Нацполиции Александр Фацевич, волонтер Роман Синицын, нардеп от “Слуги народа” Никита Потураев, нардеп от “Европейской солидарности” Николай Княжицкий и другие.

“Я рад, что в прошлую субботу не пострадало ничего, кроме окон, дверей, которые вы сейчас здесь показываете, и фасадов. Окна, двери будут заменены, фасады уже отмыты, а кровь и кости остались целы – как у провокаторов, так и у полицейских”, – сказал Геращенко.

В Киеве 20 марта у Офиса президента проходила акция в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. Митингующие требовали отпустить Стерненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, наложить санкции на бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Также они требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Протестующие бросали файеры, шумовые гранаты, а затем запустили фейерверки. Было разбито стекло в здании ОПУ, разрисованы стены, а табличку “Президент Украины” подожгли.

На акции задержали только одного участника – Стафийчука. 21 марта ему вручили подозрение в хулиганстве с использованием оружия, а 23-го – отправили под домашний арест.

Также подозрение объявили организатору митинга Сергею Филимонову Он ранее заявлял, что считает прошедшую акцию мирной, так как на ней не было пострадавших. Он добавил, что на акции “готовился перформанс”, но битье окон и дымовые шашки организаторы не планировали.

В ОПУ оценили ущерб от беспорядков в 2 млн грн. Согласно сообщению на сайте Офиса президента, в результате запуска фейерверков повреждены двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов. 22 марта клининговая компания уже начала очищать здание от надписей. Директор компании Сергей Козолуп оценил срок работ в четыре дня. На вопрос об оценочной стоимости работ Козолуп ответил: “Точно не 2 млн”.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что у провокаторов был план по кровопролитию, но полиция не допустила этого. Полиция расследует события как хулиганство.

Стерненко 23 февраля признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда. Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог. Стерненко отрицает причастность к инциденту.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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