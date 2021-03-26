 

Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины

26.03.2021, 1:18, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о Стратегии военной безопасности. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ № 121/2021 президент подписал сегодня. В Офисе президента отметили, что такой документ в Украине подготовлен впервые.

“Стратегия является документом оборонного планирования, цель которого – обеспечение реализации государственной политики в сфере обороны и определение путей реализации приоритетов государственной политики в военной сфере, сферах обороны и военного строительства”, – отметили в релизе.

Документ предусматривает введение комплексного подхода к обороне Украины в условиях военной угрозы нацбезопасности, связанной с использованием гибридных методов.

“Всеобъемлющая защита Украины соответствует закрепленному Уставом ООН суверенному неотъемлемому праву каждого государства на самооборону от агрессии и не имеет целью достижение военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства, а предусматривает поддержание баланса и сочетание военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности Украины”, – уточнили в пресс-службе.

Стратегия в частности определяет в качестве целей прекращение временной оккупации Россией части территории Украины, защиту суверенитета и территориальной целостности путем осуществления международно-правовых, политико-дипломатических, гуманитарных и экономических мер.

“Реализация Стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО. Документ предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности”, – подчеркнули в ОПУ.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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