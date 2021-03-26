 

Дело школьника из Волынской области, осужденного на шесть лет за 11 граммов каннабиса, рассмотрят заново

26.03.2021, 1:18, Новости дня
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Ровенский апелляционный суд освободил из-под стражи одиннадцатиклассника из поселка Ратно Волынской области, которого приговорили к шести годам колонии по подозрению в сбыте марихуаны. Об этом сообщает hromadske.

Суд отменил приговор и вернул дело на рассмотрение суда первой инстанции.

Адвокат осужденного подростка в апелляционной жалобе просил отменить приговор и закрыть дело, а прокурор – оставить в силе.

Суд, учитывая мнение всех сторон, вернул дело в суд первой инстанции, а также изменил подростку меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

В декабре 2020 года 16-летнего подростка приговорили к шести годам колонии за два эпизода перепродажи каннабиса, по три и восемь граммов. Подозреваемый признает только первый эпизод, а защита школьника утверждает, что на незаконные действия его спровоцировали правоохранители.

Позиция обвинения основывается на показаниях двух девушек, которые заявляют, что договорились о покупке каннабиса, и снимали ее на камеру.

Адвокат осужденного Виталий Жуковский рассказал, что когда его подзащитному было еще 15 лет, с ним начал общаться парень по имени Денис, который, по данным защиты, работал на полицию. Именно он передавал школьнику наркотики – сначала на хранение, а потом просил передать их девушке, “которая ему позвонит, а она за это оставит деньги”. 

По словам Жуковского, девушки, которые договаривались о покупке каннабиса, сотрудничали с полицией. Это подтвердил и следователь Ратновской полиции Иван Костючик в комментарии “Бабелю”. “Мы их проинструктировали, вручили деньги, дали специальные видеокамеры”, – сказал он. 

Суд первой инстанции, согласно приговору, не увидел в действиях полицейских подстрекательства или провокации.

Верховная Рада прошлого созыва попыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса в Украине, но не успела. Законопроект №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей, зарегистрировали 20 мая 2019 года. Документ был включен в повестку дня Верховной Рады 6 июня, но депутаты не приступили к его рассмотрению.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что легализация марихуаны пока “не в приоритете”, а глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в 2020 году выступил против легализации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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