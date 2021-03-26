 

Ученые впервые рассказали, как выбрать наиболее эффективные упражнения от гипертонии

26.03.2021, 0:56, Разное
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Низкий уровень физической активности – фактор риска развития артериальной гипертонии. В 2017 году мета-анализ 29 исследований подтвердил, что чем больше человек двигается, тем меньше риск того, что у него начнет регулярно повышаться давление. Наконец, чем выше физическая активность у людей, которые уже страдают от гипертонии, тем лучше прогноз течения болезни. Упражнения помогают снизить давление, уменьшить риск инфарктов, инсультов и смерти от сердечно-сосудистых болезней (1, 2, 3).

Физические упражнения благоприятно действуют и на здоровых людей, и на гипертоников и на тех, у кого уровень артериального давления на верхней границе нормы (130-139 миллиметров ртутного столба). В новом научном консенсусе ученые описали типы физической нагрузки, которые лучше подходят разным группам людей. Ранее авторы рекомендаций никогда не учитывали таких нюансов.

«Первичная цель этих рекомендаций для трех групп людей – снизить артериальное давление. В итоге, со снижением давления мы можем уменьшить риск инфарктов, инсультов и риска смерти от сердечно-сосудистых болезней. То есть, люди смогут жить большее количество лет с нормальным здоровьем», – сказал профессор Хеннер Ханссен (Henner Hanssen) из Базельского университета, соавтор научного консенсуса.

Дифференцированный подход

Ученые проанализировали научные данные о влиянии физической активности на артериальное давление. Оказалось, что на людей из разных групп наибольший эффект оказывают упражнения разных типов.

Для тех, у кого уже есть гипертония (артериальное давление выше 140/90 мм рт.ст.) наиболее действенны аэробные упражнения. К ним относятся ходьба, бег, катание на велосипеде, плаванье.

«Гипертоники при помощи аэробных упражнений могут достичь такого снижения артериального давления, как и при однократном приеме антигипетензивного лекарства», – сообщил Ханнсен.

Людям, у которых давление – на верхних границах нормы, лучше всего помогают динамические силовые упражнения. Это могут быть отжимания, приседания, работа с гантелями и штангой.

При нормальном давлении (до 130/84 мм рт.ст.) наиболее выразительное профилактическое действие оказывают изометрические или статические силовые тренировки. Ученые призывают обратить на них внимание тех, у кого повышен риск гипертонии – например, при ожирении или наследственной склонности. В этом случае физическая активность может отсрочить развитие болезни.

«Действие большинства упражнений на артериальное давление длится около 24 часов, как и эффект лекарств. Поэтому физическую активность, если возможно, нужно поддерживать ежедневно», – указывает Ханссен.



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