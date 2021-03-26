 

Роспотребнадзор раскрыл процент пациентов с постковидным синдромом

26.03.2021, 0:52, Новости дня
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Признаки постковидного синдрома отмечаются у 30-60% переболевших коронавирусной инфекцией, сообщил в четверг заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире «Вести FM».

«Мы говорим о том, что в настоящий момент у 30-60% отмечается так называемый «долгий ковид», постковидный синдром», – приводит ТАСС слова Горелова.

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ Игорь Никитин пояснил, что постковидный синдром — собирательный медицинский термин, который подразумевает все признаки мультисистемного, мультиорганного поражения после перенесенного COVID-19. По его словам, потливость, быстрая утомляемость, сложности с концентрацией могут быть симптомами постковидного синдрома.

В свою очередь главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава, профессор Галина Иванова заявила, что свыше 70% пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, будут нуждаться в реабилитации.

Ранее в Минздраве рассказали, что неврологические нарушения, тревога и депрессия отмечаются у 99% перенесших коронавирус, а свыше 70% пациентов, переболевших вирусом, будут нуждаться в реабилитации.



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