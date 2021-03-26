Число жертв аномальных холодов в Техасе возросло почти в два раза

Жертвами аномальных холодов в Техасе в середине февраля стали 111 человек, что почти в два раза больше, чем сообщалось ранее, сообщил телеканал CBS Dallas со ссылкой на департамент здравоохранения штата.

Ранее в штате заявляли о 57 погибших в результате морозов. Смерти, в основном связанные с переохлаждением, зафиксированы в период с 11 февраля по 5 марта. Также зарегистрированы случаи ДТП, отравления угарным газом, отказа медицинского оборудования и пожаров, передает РИА «Новости».

Во второй половине февраля на 25 штатов США обрушилась аномальная снежная буря и морозы, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас.