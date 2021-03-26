Макрон призвал сотрудничать с Россией в рамках требовательного диалога

Для Евросоюза важно сотрудничать с Россией в рамках требовательного диалога, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам первого дня онлайн-саммита ЕС.

«В отношении РФ мы должны занимать твердую позицию в вопросах прав человека, но одновременно поддерживать необходимое сотрудничество на основе требовательного диалога», – передает его слова ТАСС.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Борель назвал Россию «опасным соседом», но призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов.