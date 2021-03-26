 

Макрон призвал сотрудничать с Россией в рамках требовательного диалога

26.03.2021, 0:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для Евросоюза важно сотрудничать с Россией в рамках требовательного диалога, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам первого дня онлайн-саммита ЕС.

«В отношении РФ мы должны занимать твердую позицию в вопросах прав человека, но одновременно поддерживать необходимое сотрудничество на основе требовательного диалога», – передает его слова ТАСС.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Борель назвал Россию «опасным соседом», но призвал сохранить открытыми каналы связи для решения вопросов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Трамп подписал бюджет на 2021 год

09.01 / Сын Трампа назвал поведение Twitter насмешкой над Америкой

12.02 / В Европарламенте выразили обеспокоенность нападками на руководство НАК “Нафтогаз”

28.10 / Названы причины крушения Ан-26 на Украине

23.01 / В продаже появится дешевый Samsung Galaxy S21 без поддержки 5G

22.01 / Власти Японии задумались об отмене ОИ в Токио

08.03 / Пионтковский: В Вашингтоне обсуждается получение Украиной статуса главного союзника США не члена НАТО

19.08 / Обозреватель El País – вдохновившийся внешней политикой Путина Эрдоган делает из Турции «новую Россию»

24.02 / Путин подписал закон о штрафах за санкции против российских СМИ

26.10 / Зеленский требует достоверной статистики о количестве вылечившихся от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска