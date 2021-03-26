 

Московского муниципального депутата Юлию Галямину лишили мандата

26.03.2021, 0:32, Разное
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…из-за вступления в силу приговора по «дадинской статье».

Совет депутатов Тимирязевского района проголосовал за лишение Юлии Галяминой статуса муниципального депутата из-за вступления в силу приговора за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Трансляция заседания велась на сайте совета депутатов.

Восемь человек проголосовали за, пятеро против, один воздержался.

Сама Юлия Галямина отказалась принимать участие в заседании, так как на него не пустили слушателей и журналистов. Она также сообщила, что будет обжаловать решение.

В декабре 2020 года Юлию Галямину приговорили к двум годам условно по «дадинской» статье — за неоднократное нарушение правил проведения публичных акций, митингов, демонстраций и шествий (ст. 212.1 УК РФ). Мосгорсуд 11 марта признал это решение законным.

По данным СК, Галямина летом 2019 года призывала к уличным акциям и сама принимала в них участие, демонстранты мешали пешеходам и машинам. Всего на депутата тем летом составили шесть протоколов по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения массовых акций). Вину Галямина не признала. Свое уголовное преследование она считает политически мотивированным.

Источник: Новая газета



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