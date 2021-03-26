Байден заявил, что к маю в США сделают 200 млн прививок от COVID-19

Президент США Джо Байден 25 марта в ходе первой пресс-конференции в качестве главы Белого дом сказал, что за 100 дней его пребывания в должности в стране будет введено 200 млн доз вакцин от коронавируса, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он отметил, что такую цель поставил перед своей администрацией.

“Это амбициозно – удвоить нашу первоначальную цель. Но ни одна другая страна в мире не приблизилась к тому, что мы делаем. Я верю, что мы можем это сделать”, – сказал Байден.

В США проживает 328,2 млн человек.

Байден принял присягу президента США 20 января.

21 декабря 2020 года в США началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Moderna.

По данным Bloomberg на вечер 25 марта, в мире вакцинировали более 500 млн человек в 140 странах. США находятся на первом месте по количеству введенных доз вакцин – более 133 млн.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, в мире на 25 марта подтвердили 125,2 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 2,7 млн пациентов с COVID-19. В США выявлено более 30 млн заболевших, 545 тыс. пациентов умерли.

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