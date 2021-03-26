 

Первая пресс-конференция Байдена, обыски в “Украинском выборе” и еще одна вакцина против коронавируса в Украине. Главное за день

26.03.2021, 0:24, Новости дня
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Первая пресс-конференция Байдена

Президент США Джо Байден провел первую пресс-конференцию на этой должности. Он говорил, пойдет ли на второй срок, а также о Китае, России и ряде вопросов внутренней политики.

Об Украине американский лидер не говорил.

Обыски в “Украинском выборе”

Основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон сообщал, что по его информации, сегодня проходили обыски в офисах движения “Украинский выбор”, которое возглавлял нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук. В СБУ сообщили, что расследуют незаконную деятельность представителей “Украинского выбора” в Крыму.

Также обыски провели в резиденции “Ведмежа діброва” вблизи пгт Ждениево Закарпатской области, которая принадлежит Медведчуку.

Вакцина CoronaVac прибыла в Украину

Первая партия вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech прибыла в Украину – самолет приземлился в аэропорту Борисполь около 19.00. Как сообщил сегодня Минздрав Украины, в первой партии ожидается 215 тыс. доз.

Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями. 

“Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если заведомо ложное сообщение касается критически важных объектов инфраструктуры или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений. Такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет”, – говорится в сообщении.

В Японии зажгли Олимпийский огонь

25 марта в японской Фукусиме торжественно зажгли олимпийский огонь летних игр в Токио. Церемонию сопровождало представление с участием самураев и других костюмированных персонажей.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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